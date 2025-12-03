HOYSuscripcion LR Focus

Delia Espinoza se salvó de ser inhabilitada por el Congreso | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Judicialidad

Presidenta de la Corte inaugura lactario y tópico en la Unidad de Flagrancia de Trujillo

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, inauguró un lactario y tópico médico en la Unidad de Flagrancia Modelo de Trujillo, beneficiando a la familia judicial.

La inauguración forma parte del Plan de Trabajo 2025, que busca mejorar la salud laboral y fomentar campañas de prevención. Fuente: Difusión.
En una breve ceremonia, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, inauguró el lactario y el tópico médico en la Unidad de Flagrancia Modelo de Trujillo. Estos nuevos ambientes estarán disponibles para toda la familia judicial y para las demás instituciones que operan en dicha sede.

Durante la inauguración, la titular de la primera Corte del Perú republicano destacó la importancia de contar con un espacio completamente equipado y con personal apto para atender, de manera rápida, cualquier tipo de inconveniente en la salud que pueda surgir al interior de esta Unidad de Flagrancia.

Asimismo, agradeció la gestión realizada por los diferentes funcionarios involucrados, quienes han permitido ofrecer un ambiente cómodo, seguro y adecuado para la extracción y almacenamiento de la leche materna de las madres que laboran en esta sede judicial.

Posteriormente, la presidenta de la Corte, en compañía de los representantes de las instituciones vinculadas al sistema de justicia, los magistrados y el personal judicial, realizó la develación de la placa y el corte de cinta de ambos ambientes, marcando el inicio de la operación de ambos espacios en beneficio de los servidores públicos.

Por su parte, la responsable del Centro Médico Judicial de esta entidad, Raquel Segura Vega, explicó que estas inauguraciones forman parte de las acciones contempladas en el Plan de Trabajo 2025, en el que se tiene como objetivo continuar implementando el sistema de seguridad y salud en el trabajo y cumpliendo con las leyes y normas establecidas para todas las instituciones públicas y privadas.

Además, informó que se tomaron en cuenta todos los requerimientos para brindar espacios bien ventilados, iluminados y que cuenten con el equipamiento adecuado con el fin de cubrir las necesidades de las madres y todos los beneficiarios del tópico.

Finalmente, destacó que se llevarán a cabo campañas preventivas y educativas sobre la salud y salud mental, jornadas de vacunación e inmunización, y se brindará atención médica, gracias a las alianzas efectuadas con EsSalud, Minsa y el seguro privado.

Cabe indicar que en esta ceremonia estuvieron presentes el fiscal superior titular del Ministerio Público, William Arana Morales; el doctor de la Defensa Pública, Paulo Rocha Rojas; el suboficial PNP Luis Ramos García; y la médico coordinadora de Medicina Legal, María Cristina Ávalos Sánchez.

