Comisión Distrital de Acceso beneficia a cerca de 100 adultos mayores con Campaña Itinerante en el distrito de El Porvenir

Con la finalidad de acercar la justicia a las personas en condición de vulnerabilidad, la Comisión Distrital de Acceso de la Corte de La Libertad llevó a cabo una campaña itinerante gratuita en el distrito de El Porvenir, logrando beneficiar a cerca de 100 adultos mayores de esta localidad.

La actividad que se llevó a cabo en el Centro del Adulto Mayor de El Porvenir (CAM- El Porvenir), fue inaugurada por la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, quien agradeció el apoyo y la predisposición de EsSalud y de la Municipalidad Distrital de El Porvenir, a través del Centro Integral del Adulto Mayor, para participar activamente en esta campaña que busca acercar la justicia a una de las poblaciones más desatendidas de nuestro país.

“Esta es la primera actividad de la Comisión Distrital de Acceso y quisimos iniciarla reforzando, sensibilizando y visibilizando a los adultos mayores y personas en condición de vulnerabilidad, porque somos conscientes de que representan a una población etaria de riesgo y, por ello, merecen una atención prioritaria y personalizada, así como una justicia célere que pueda garantizar respuestas prontas a sus demandas”, destacó la doctora León Velásquez.

Además, indicó que esta no es la única actividad dirigida al adulto mayor, sino que también se llevarán a cabo otras jornadas en zonas alto andinas de la región, con el objetivo de acercar los servicios gratuitos de la Corte de La Libertad y de otras instituciones del Estado, que también se sumarán a este trabajo articulado en beneficio de la población.

Por otro lado, informó que, debido al éxito de la primera jornada, se han coordinado con otras instituciones que agrupan a adultos mayores para realizar una mesa de trabajo que coadyuve a que este grupo etario pueda exigir el respeto de sus derechos; y que, en el marco de estas atenciones, la Corte Superior de Justicia de La Libertad será la primera a nivel nacional en desarrollar, muy pronto, el primer congreso sobre los derechos del adulto mayor.

En esta jornada gratuita, la magistrada Liliana Rodríguez Villanueva impartió una capacitación sobre los derechos del adulto mayor y personas en condición de vulnerabilidad, enfatizando la importancia de dar a conocer esta información para que las personas de la tercera edad puedan ejercer y defender sus derechos.

Asimismo, se brindaron los servicios de consultorio jurídico, seguimiento de procesos judiciales, recepción de demandas de alimentos y filiación, orientación sobre derechos y deberes de las personas en condición de vulnerabilidad, consultorio médico y orientación psicológica.

Cabe indicar que, también estuvieron presentes en esta campaña, la doctora Yvonne Lucar Vargas, la secretaria técnica de este equipo, Raquel Segura Vega, así como los demás integrantes de la Comisión de Acceso.