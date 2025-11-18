La Línea 1 del Metro de Lima anunció un proyecto integral para incrementar su capacidad operativa ante el crecimiento sostenido de la demanda en la capital, donde hoy moviliza a más de 55.000 personas por hora. El plan contempla la incorporación de 31 nuevos trenes, ajustes infraestructurales y una reorganización progresiva de los intervalos entre servicios, con el objetivo de atender a todos los pasajeros que se movilizan diariamente.

Según la empresa, las acciones responden a la saturación observada en estaciones céntricas debido a un aparente incremento de pasajeros durante los momentos de mayor demanda. El presidente del directorio de la Línea 1, Manuel Wu, precisó que se busca elevar la capacidad por hora para lograr atender hasta 70.000 y 80.000 usuarios, priorizando mejoras técnicas en la operación.

TE RECOMENDAMOS CRIMINALIDAD AUMENTA Y APROBACIÓN DE JOSÉ JERÍ TAMBIÉN | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Planean implementar 31 nuevos trenes para la Línea 1 del Metro de Lima

Manuel Wu confirmó en conferendia de prensa que los 31 nuevos trenes contarán con seis coches y capacidad para transportar hasta 1.200 personas por formación. Wu explicó que la medida forma parte de la estrategia para evitar la saturación del sistema. “La meta consiste en incrementar la capacidad transportada”, señaló.

El plan contempla una reorganización progresiva de las frecuencias de espera. Actualmente, los trenes circulan cada tres minutos en horas punta, pero se proyecta que este intervalo se reduzca en los próximos años, contemplando 2 minutos y medio para el 2027, 2 minutos para el 2030 y 1 minuto con 30 segundos para 2033.

La Línea 1 indicó que los nuevos trenes y las obras complementarias forman parte de una adenda suscrita con Proinversión y el MTC. El plan incluye: adecuación de estaciones con mayor afluencia, ampliación de la infraestructura de cocheras y obras eléctricas para soportar la operación ampliada.

Entre los usuarios, la propuesta ha sido considerada necesaria. “Hay veces se hace mucha cola por acá, por ejemplo, en las tardes. Si hubiera más vagones, sería más fluido el tránsito”, comentó un pasajero a Panamericana. "Se necesita (...) sobretod en horas punta", agregó otra.

Línea 1 de Metro de Lima niega alza de pasajes durante el 2025

La empresa descartó un aumento del pasaje durante el 2025. “No hay ninguna nueva tarifa. Nosotros estamos centrados ahorita en trabajar técnicamente, en definir el alcance de cuántos trenes, las obras eléctricas, cuántas estaciones hay que mejorar, cuántas cocheras. Hoy día estamos centrados en la viabilidad, que esperamos con Proinversión terminarla en diciembre”, afirmó Wu, al detallar que la prioridad actual es precisar el número de trenes, obras eléctricas, ampliaciones de estaciones y cocheras.

El presidente del directorio agregó que el debate sobre financiamiento para futuras expansiones se realizará en 2026 con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Este punto fue expuesto en el 38.º Congreso Anual de ALAMYS, donde se presentó la situación actual de la Línea 1 y la necesidad de ampliar su capacidad operativa.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real