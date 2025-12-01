Obrero muere sepultado por avalancha de rocas cuando construía un tercer piso en SMP
De acuerdo con los testigos, el suelo de la construcción cedió de forma repentina, lo que ocasionó que el obrero quedara sepultado. El equipo de rescate enfrentó problemas para ingresar al lugar del incidente.
Durante la mañana del 1 de diciembre, el joven obrero Diego Armando Calderón Fabián (35) perdió la vida de manera instantánea al quedar sepultado por una avalancha de rocas mientras trabajaba en la ampliación del tercer piso de una vivienda ubicada en el asentamiento humano Lampa de Oro, en el distrito de San Martín de Porres.
Según el reporte de las autoridades, el colapso ocurrió alrededor de las 9.30 a. m., cuando el suelo del inmueble cedió repentinamente, ya que se encontraba en una zona peligrosa y el trabajo se realizaba de forma clandestina. Los vecinos y compañeros intentaron auxiliar a Calderón, pero era demasiado tarde.
Dificultades en las labores de rescate
Testigos señalaron que Diego no llevaba puesto ningún implemento de seguridad al momento del derrumbe. Asimismo, no pudieron rescatarlo por el riesgo de que parte del cerro colapsara. Por ello, los vecinos dieron aviso al Cuerpo General de Bomberos, cuyos integrantes tuvieron dificultades para llegar debido a las limitadas vías de acceso.
Las unidades pesadas del equipo de rescate no pudieron ingresar al lugar por las pistas angostas. Además, en el cerro Lampa de Oro, donde se ejecutaba la obra, existía riesgo de colapso. Tras un arduo trabajo de casi dos horas, se improvisó una camilla con tablas para acercarse lo mínimo posible al punto donde se encontraba el cuerpo.
Obras clandestinas y sin permiso municipal
De acuerdo con el área de Gestión de Riesgos y Desastres del distrito, el inmueble no contaba con ninguna autorización municipal. Además, se alertó que este tipo de irregularidades son frecuentes en las laderas del cerro.
Un ciudadano de la zona manifestó su preocupación por la falta de fiscalización en las obras. Según su testimonio, muchas construcciones se realizan “a su suerte”, sin ningún tipo de control. “No hay supervisión. Trabajan con mucho riesgo. Todo es inestable, es muy peligroso. Nadie verifica nada, todo está abandonado”, expresó con indignación. La Fiscalía deberá determinar la responsabilidad penal de quienes impulsaron esta obra clandestina, así como las condiciones laborales de los obreros que participaban en ella.
