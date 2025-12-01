HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Moquegua: fuertes vientos derriban árbol navideño más alto de la región en Ilo

El monumento fue inaugurado un día antes del incidente por la municipalidad del Algarrobal. Autoridades señalaron que no se registraron heridos.

Monumento fue inaugurado en Plaza El Algarrobal, en Ilo. Foto: Cortesía
Monumento fue inaugurado en Plaza El Algarrobal, en Ilo. Foto: Cortesía

La mañana del 1 de diciembre, una parte del árbol navideño instalado en la Plaza El Algarrobal, en la ciudad de Ilo, Moquegua, cayó debido a los fuertes vientos. Este árbol, perteneciente a la Municipalidad Distrital de El Algarrobal, era el más alto de la región, con más de 20 metros de altura.

Robert Valdivia, gerente de Desarrollo Económico Social de esa municipalidad explicó que un ventarrón en la zona habría causado daños a la infraestructura metálica del árbol navideño. Afortunadamente, al momento del incidente no había personas cerca del lugar, por lo que no se registraron heridos ni daños personales que lamentar.

PUEDES VER: Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

lr.pe

El último domingo se realizó el encendido del árbol, con gran asistencia de público en especial niños. El funcionario señaló que los planos del árbol y el armado se realizaron con diligencia, y sin contratiempos pues no es la primera vez forma parte de la decoración navideña.

Valdivia anunció que el personal municipal ya llevó a cabo el levantamiento de la estructura metálica afectada y que, en los próximos días, se iniciarán los trabajos de rearmado. Señaló además que, para evitar incidentes similares, se reforzarán las medidas de seguridad.

