Presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua participó en actos protocolares por el 484° aniversario de la ciudad
El presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Dr. Jorge Fernández Ceballos, participó en la celebración del 484.º aniversario de la fundación de la ciudad, resaltando la importancia del civismo.
El presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos, participó en los actos celebratorios por el 484.º aniversario de la fundación española de la Hidalga y Noble Ciudad de Moquegua, tres veces benemérita a la patria, reafirmando la presencia institucional del Poder Judicial en las actividades que fortalecen la identidad y el civismo regional.
La máxima autoridad judicial de la región asistió a la misa Tedeum, celebrada en la Co-Catedral Santo Domingo; al paseo de la bandera e izamiento del pabellón nacional, realizado en la Plaza de Armas de la ciudad; así como a la sesión solemne conmemorativa, desarrollada como parte del programa oficial de aniversario.
Durante la jornada protocolar, el Dr. Fernández Ceballos resaltó el valor histórico de Moquegua y el rol fundamental de sus autoridades y ciudadanos en el desarrollo sostenido de la región, subrayando que la participación del Poder Judicial refleja el respeto a las tradiciones que promueven la unidad social y la reafirmación de los valores patrióticos.
Asimismo, en esta fecha significativa, la Corte Superior de Justicia de Moquegua expresó su reconocimiento a la labor comprometida de las autoridades locales y al esfuerzo constante de la población moqueguana, cuyos valores de trabajo, dedicación e identidad contribuyen al progreso, bienestar y desarrollo de toda la comunidad.
La institución renueva su compromiso con la ciudad, destacando su legado histórico, su aporte patriótico y la fortaleza de su pueblo, que continúa construyendo nuevos capítulos de desarrollo con orgullo, resiliencia y profundo sentido de identidad regional.