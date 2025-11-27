Presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua participó en actos protocolares por el 484° aniversario de la ciudad

La Corte Superior de Justicia de Moquegua destacó el compromiso de las autoridades locales y la población. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Moquegua destacó el compromiso de las autoridades locales y la población. Fuente: Difusión.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos, participó en los actos celebratorios por el 484.º aniversario de la fundación española de la Hidalga y Noble Ciudad de Moquegua, tres veces benemérita a la patria, reafirmando la presencia institucional del Poder Judicial en las actividades que fortalecen la identidad y el civismo regional.

La máxima autoridad judicial de la región asistió a la misa Tedeum, celebrada en la Co-Catedral Santo Domingo; al paseo de la bandera e izamiento del pabellón nacional, realizado en la Plaza de Armas de la ciudad; así como a la sesión solemne conmemorativa, desarrollada como parte del programa oficial de aniversario.

Durante la jornada protocolar, el Dr. Fernández Ceballos resaltó el valor histórico de Moquegua y el rol fundamental de sus autoridades y ciudadanos en el desarrollo sostenido de la región, subrayando que la participación del Poder Judicial refleja el respeto a las tradiciones que promueven la unidad social y la reafirmación de los valores patrióticos.

Asimismo, en esta fecha significativa, la Corte Superior de Justicia de Moquegua expresó su reconocimiento a la labor comprometida de las autoridades locales y al esfuerzo constante de la población moqueguana, cuyos valores de trabajo, dedicación e identidad contribuyen al progreso, bienestar y desarrollo de toda la comunidad.

La institución renueva su compromiso con la ciudad, destacando su legado histórico, su aporte patriótico y la fortaleza de su pueblo, que continúa construyendo nuevos capítulos de desarrollo con orgullo, resiliencia y profundo sentido de identidad regional.