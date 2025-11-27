ANC-PJ premia a ODANC Moquegua por su alto desempeño en productividad del despacho contralor

En el marco del III Pleno Nacional de Jueces de Control, la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ), liderada por Roberto Palacios Bran, otorgó importantes reconocimientos a las Oficinas Desconcentradas de la Autoridad Nacional de Control (ODANC) en la ceremonia de premiación del Concurso Nacional “Buenas Prácticas y Productividad en Control Funcional – Premio Carlos Ernesto Giusti Acuña 2025”.La ODANC Moquegua fue distinguida con el segundo lugar en la categoría D: Productividad del Despacho Contralor – Nivel I, con un puntaje de 29,78, resultado que evidencia su compromiso con la eficiencia y la optimización de los procesos de control funcional en el distrito judicial.

El reconocimiento fue recibido por el jefe de la ODANC Moquegua, doctor Edwin Rolando Laura Espinoza, quien reafirmó el esfuerzo institucional sostenido para fortalecer la productividad del despacho contralor, promover prácticas de mejora continua y consolidar un control funcional más oportuno en beneficio de la ciudadanía.

La premiación fue presidida por las máximas autoridades de la ANC-PJ, entre ellas: el presidente del jurado calificador, David Percy Quispe Salsavilca, y el presidente de la comisión organizadora del concurso, Alfredo Angulo Palma, quienes resaltaron la importancia de impulsar iniciativas que contribuyan a la prevención de inconductas funcionales y a una justicia disciplinaria más célere y efectiva en todo el país.

Con este logro, la ODANC Moquegua se posiciona como una oficina referente en control funcional, alineada a los objetivos de modernización y mejora del servicio de justicia del Poder Judicial, reafirmando su compromiso con una gestión contralora responsable, eficiente y orientada al ciudadano.