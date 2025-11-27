HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     
Lectura de sentencia contra Pedro Castillo por golpe de Estado
Lectura de sentencia contra Pedro Castillo por golpe de Estado     Lectura de sentencia contra Pedro Castillo por golpe de Estado     Lectura de sentencia contra Pedro Castillo por golpe de Estado     
Judicialidad

ANC-PJ premia a ODANC Moquegua por su alto desempeño en productividad del despacho contralor

Concurso Nacional reconoció buenas prácticas en control funcional orientadas a fortalecer la calidad, la atención al ciudadano y la eficiencia en el Poder Judicial.

La ODANC Moquegua obtuvo el segundo lugar en la categoría de Productividad. Fuente: Difusión.
La ODANC Moquegua obtuvo el segundo lugar en la categoría de Productividad. Fuente: Difusión.

En el marco del III Pleno Nacional de Jueces de Control, la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ), liderada por Roberto Palacios Bran, otorgó importantes reconocimientos a las Oficinas Desconcentradas de la Autoridad Nacional de Control (ODANC) en la ceremonia de premiación del Concurso Nacional “Buenas Prácticas y Productividad en Control Funcional – Premio Carlos Ernesto Giusti Acuña 2025”.La ODANC Moquegua fue distinguida con el segundo lugar en la categoría D: Productividad del Despacho Contralor – Nivel I, con un puntaje de 29,78, resultado que evidencia su compromiso con la eficiencia y la optimización de los procesos de control funcional en el distrito judicial.

El reconocimiento fue recibido por el jefe de la ODANC Moquegua, doctor Edwin Rolando Laura Espinoza, quien reafirmó el esfuerzo institucional sostenido para fortalecer la productividad del despacho contralor, promover prácticas de mejora continua y consolidar un control funcional más oportuno en beneficio de la ciudadanía.

La premiación fue presidida por las máximas autoridades de la ANC-PJ, entre ellas: el presidente del jurado calificador, David Percy Quispe Salsavilca, y el presidente de la comisión organizadora del concurso, Alfredo Angulo Palma, quienes resaltaron la importancia de impulsar iniciativas que contribuyan a la prevención de inconductas funcionales y a una justicia disciplinaria más célere y efectiva en todo el país.

Con este logro, la ODANC Moquegua se posiciona como una oficina referente en control funcional, alineada a los objetivos de modernización y mejora del servicio de justicia del Poder Judicial, reafirmando su compromiso con una gestión contralora responsable, eficiente y orientada al ciudadano.

Notas relacionadas
Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

LEER MÁS
Coronavirus: ¿Cómo publicar avisos en el diario La República desde la comodidad de tu hogar?

Coronavirus: ¿Cómo publicar avisos en el diario La República desde la comodidad de tu hogar?

LEER MÁS
Confirman 10 años de cárcel para sujeto que realizó tocamientos a menor en Samanco

Confirman 10 años de cárcel para sujeto que realizó tocamientos a menor en Samanco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Multitudinaria feria por la No Violencia a la Mujer en Bustamante y Rivero

Multitudinaria feria por la No Violencia a la Mujer en Bustamante y Rivero

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Judicialidad

ODANC Sullana convoca a Mesa de Trabajo Interinstitucional para fortalecer la Transparencia y Eficacia en la Administración Pública

CSJLA desarrolló la octava feria “Ilapanchikpaq Justicia: por la no violencia contra las mujeres” en la Plaza de Armas de Lambayeque

San Marcos vibró con la Feria Ilapanchipaq Justicia: Poder Judicial lleva servicios, prevención y esperanza a la provincia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025