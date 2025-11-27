HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     
Lectura de sentencia contra Pedro Castillo por golpe de Estado
Lectura de sentencia contra Pedro Castillo por golpe de Estado     Lectura de sentencia contra Pedro Castillo por golpe de Estado     Lectura de sentencia contra Pedro Castillo por golpe de Estado     
EN VIVO

¿Pedro Castillo tendrá 34 años de prisión? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Judicialidad

Corte Superior de Justicia de Moquegua participa en desfile cívico-miliar por el 484° aniversario de la ciudad

La Corte Superior de Justicia de Moquegua se destacó en el desfile cívico-militar por el 484° aniversario de fundación de la ciudad, reafirmando su compromiso con la ciudadanía.

Servidores judiciales y administrativos de la Corte rindieron homenaje a Moquegua con gallardía y orden. Fuente: Difusión.
Servidores judiciales y administrativos de la Corte rindieron homenaje a Moquegua con gallardía y orden. Fuente: Difusión.

En el marco de las celebraciones por el 484° aniversario de fundación de la ciudad de Moquegua, denominada tres veces Benemérita a la Patria, el personal jurisdiccional y administrativo de la Corte Superior de Justicia de Moquegua participó con destacada presencia en el tradicional desfile cívico-militar desarrollado en la Av. Simón Bolívar.

Los servidores judiciales y colaboradores administrativos desfilaron con gallardía, orden y compromiso institucional, rindiendo homenaje a la ciudad y reafirmando su vocación de servicio en beneficio de la ciudadanía moqueguana.

La participación de la Corte Superior de Justicia de Moquegua reflejó el respeto a las tradiciones cívicas de la región, así como el reconocimiento al legado histórico y cultural de una ciudad que se distingue por su aporte al desarrollo del país.

Con esta actividad, la institución judicial renovó su compromiso de continuar fortaleciendo una justicia cercana, accesible y orientada al bienestar de las personas, en concordancia con los valores que caracterizan a Moquegua en su vasta historia.

Notas relacionadas
Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

LEER MÁS
Coronavirus: ¿Cómo publicar avisos en el diario La República desde la comodidad de tu hogar?

Coronavirus: ¿Cómo publicar avisos en el diario La República desde la comodidad de tu hogar?

LEER MÁS
Confirman 10 años de cárcel para sujeto que realizó tocamientos a menor en Samanco

Confirman 10 años de cárcel para sujeto que realizó tocamientos a menor en Samanco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
ODANC Sullana convoca a Mesa de Trabajo Interinstitucional para fortalecer la Transparencia y Eficacia en la Administración Pública

ODANC Sullana convoca a Mesa de Trabajo Interinstitucional para fortalecer la Transparencia y Eficacia en la Administración Pública

LEER MÁS
CSJLA desarrolló la octava feria “Ilapanchikpaq Justicia: por la no violencia contra las mujeres” en la Plaza de Armas de Lambayeque

CSJLA desarrolló la octava feria “Ilapanchikpaq Justicia: por la no violencia contra las mujeres” en la Plaza de Armas de Lambayeque

LEER MÁS
San Marcos vibró con la Feria Ilapanchipaq Justicia: Poder Judicial lleva servicios, prevención y esperanza a la provincia

San Marcos vibró con la Feria Ilapanchipaq Justicia: Poder Judicial lleva servicios, prevención y esperanza a la provincia

LEER MÁS
Corte Superior de Justicia de La Libertad inaugura Laboratorio de Química y Toxicología de la Unidad de Flagrancia de Trujillo

Corte Superior de Justicia de La Libertad inaugura Laboratorio de Química y Toxicología de la Unidad de Flagrancia de Trujillo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Administración de Trump anuncia el fin del TPS para más de 300 mil haitianos desde febrero de 2026

Venezuela advierte sobre 'extinción' del derecho internacional por ataques de EE.UU.

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Judicialidad

ODANC Sullana convoca a Mesa de Trabajo Interinstitucional para fortalecer la Transparencia y Eficacia en la Administración Pública

CSJLA desarrolló la octava feria “Ilapanchikpaq Justicia: por la no violencia contra las mujeres” en la Plaza de Armas de Lambayeque

San Marcos vibró con la Feria Ilapanchipaq Justicia: Poder Judicial lleva servicios, prevención y esperanza a la provincia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025