Corte Superior de Justicia de Moquegua participa en desfile cívico-miliar por el 484° aniversario de la ciudad

Servidores judiciales y administrativos de la Corte rindieron homenaje a Moquegua con gallardía y orden. Fuente: Difusión.

En el marco de las celebraciones por el 484° aniversario de fundación de la ciudad de Moquegua, denominada tres veces Benemérita a la Patria, el personal jurisdiccional y administrativo de la Corte Superior de Justicia de Moquegua participó con destacada presencia en el tradicional desfile cívico-militar desarrollado en la Av. Simón Bolívar.

Los servidores judiciales y colaboradores administrativos desfilaron con gallardía, orden y compromiso institucional, rindiendo homenaje a la ciudad y reafirmando su vocación de servicio en beneficio de la ciudadanía moqueguana.

La participación de la Corte Superior de Justicia de Moquegua reflejó el respeto a las tradiciones cívicas de la región, así como el reconocimiento al legado histórico y cultural de una ciudad que se distingue por su aporte al desarrollo del país.

Con esta actividad, la institución judicial renovó su compromiso de continuar fortaleciendo una justicia cercana, accesible y orientada al bienestar de las personas, en concordancia con los valores que caracterizan a Moquegua en su vasta historia.