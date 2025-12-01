Lambayeque registra 309 nuevos casos de VIH en 2025 y supera los 3.800 diagnósticos en la última década

En el marco del Día Mundial del Sida, conmemoración que se realiza cada 1 de diciembre, la Gerencia Regional de Salud (Geresa) Lambayeque organizó una feria informativa y de tamizaje para la detección oportuna de casos de VIH–Sida. La actividad, dirigida al público general, se desarrolló en la plazuela Elías Aguirre, en la ciudad de Chiclayo, como parte de las acciones para reforzar la prevención y el control de esta enfermedad.

En lo que va del 2025, 309 personas en Lambayeque han dado positivo al VIH, tanto a través de campañas gratuitas como en los servicios de salud de los hospitales regionales. Asimismo, en la última década la región acumula 3.800 casos confirmados, predominando diagnósticos en hombres jóvenes con vida sexualmente activa.

TE RECOMENDAMOS INDIGNANTE: DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDE LIBERACIÓN DE URRESTI | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Juana Pisco Ochoa, responsable de la estrategia de ITS, VIH, Sida y Hepatitis de la Geresa Lambayeque, señaló que el sida puede prevenirse mediante información adecuada sobre cuidados y prácticas seguras. Además, precisó que las personas diagnosticadas pueden llevar una vida normal si reciben tratamiento oportuno con antirretrovirales. Recalcó, en ese sentido, la importancia de actuar con responsabilidad y acudir periódicamente a los servicios de salud.

PUEDES VER: Migrantes en situación ilegal rompen cordón policial e ingresan a Perú por la frontera con Chile

Casos detectados en el penal de Chiclayo

Pisco Ochoa informó también que durante este año se identificaron tres nuevos casos de VIH en internos del establecimiento penitenciario de Chiclayo (ex penal de Picsi). Con estas detecciones, la población penitenciaria que vive con el virus asciende a 63 personas, quienes reciben tratamiento y acompañamiento psicológico a través de los servicios sanitarios.

A nivel nacional, el Ministerio de Salud (Minsa) reporta que, en lo que va del año 2025, se han realizado en todo el país un total de 3 millones 55,886 pruebas de VIH, y se brinda tratamiento antirretroviral (TAR) a 108,674 personas viviendo con VIH (PVV).

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.