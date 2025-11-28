Cusco: padre cuestiona absolución a policía acusado de abusar de su hija de 14 años

Con profunda indignación, el padre de una adolescente de 14 años denunció que la justicia “le dio la espalda” luego de que una sala judicial del Cusco revocara la condena de 20 años impuesta al alférez PNP Cristian Ávila Monzón, investigado por el presunto delito de abuso sexual.

El hombre (cuya identidad mantendremos en reserva) afirma que la decisión lo dejó desamparado y teme que el agente, ahora en libertad, no vuelva a responder ante la justicia.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ PASA CON LA CONTROVERSIAL SENTENCIA DE PEDRO CASTILLO? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

No se habrían valorado pruebas

Según su testimonio, la absolución se habría basado principalmente en conversaciones de WhatsApp, pese a que existían otras pruebas, como videos de cámaras de seguridad y pericias vinculadas al vehículo donde presuntamente ocurrieron los hechos. “Todo estaba a favor de mi hija, pero los jueces lo liberaron. No sé a dónde más acudir”, declaró.

El padre asegura que la menor reconoció plenamente al agente, quien en ese entonces se desempeñaba como comisario en Yaurisque (Paruro). También sostiene que habría otras adolescentes que mantuvieron comunicación con el investigado, pero que no denunciaron por temor. “Mi hija tenía 14 años. Las demás también eran menores. Yo he sido el único que denunció”, afirmó.

Víctima con depresión

De acuerdo con lo manifestado por el padre, el impacto psicológico sobre la adolescente ha sido devastador. Desde lo ocurrido, la menor enfrenta episodios de depresión y ansiedad. “A veces dice que ya no quiere existir. Para mí es un dolor terrible. Y ahora lo liberan (…) es una injusticia”, expresó entre lágrimas.

El denunciante responsabiliza a los magistrados de la Primera Sala Penal de Apelaciones de Cusco por la revocatoria de la condena y adelantó que presentará una queja formal, aunque teme que su falta de recursos económicos complique el proceso. “Cuando uno no tiene poder económico, así pasan las cosas. Él (Ávila Monzón) tiene influencias”, afirmó.

Finalmente, el acongojado hombre hizo un llamado a la presidenta de la Corte Superior del Cusco, al Ministerio Público y a las instancias nacionales para que revisen nuevamente el caso. “Solo pido justicia para mi hija. Que se revisen los documentos y que este señor vuelva a responder ante la ley”, concluyó.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.