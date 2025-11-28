HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Profesor es grabado insultando a estudiantes en un colegio en Cusco: UGEL inició proceso sancionador

Las autoridades aún investigan el caso del profesor Javier Cusimayta Osca del colegio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco y, además, recopilan testimonios para fortalecer el seguimiento del incidente.

Un profesor fue captado insultando a sus alumnos en un salón de clases en Cusco.
Un profesor fue captado insultando a sus alumnos en un salón de clases en Cusco. | Foto: Composición LR/ América TV

El profesor Javier Cusimayta Osca, del colegio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en Cusco, fue grabado mientras insultaba a su alumnado en un salón de clases tras un presunto mal comportamiento. En el video, registrado por una de las personas presentes, se observa al docente lanzar improperios contra los menores. “El día que seas director te vas a superar; mientras tanto, eres un arrastrado”, se le oye decir.

Durante la grabación, se oye al profesor emitir frases despectivas e incluso insultar a la madre de algunos estudiantes. A lo largo del video, el alumnado permanece en silencio frente a expresiones que vulneran su dignidad y que, además, incluían referencias discriminatorias relacionadas con el género.

Aparecen afiches con rostros de presuntos extorsionadores en postes de SJL: "Sicariato nunca más"

UGEL inició proceso sancionador y administrativo contra profesor en Cusco

Tras la difusión del video, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) inició un proceso administrativo disciplinario y sancionador contra el profesor Javier Cusimayta Osca. El jefe del área administrativa, Gil Álvarez, declaró a América TV que ya cuentan con un informe preliminar. “Hemos instaurado el proceso correspondiente”, afirmó.

Este hecho continúa siendo investigado por las autoridades correspondientes. Actualmente, vienen recopilando más información, como testimonios de lo sucedido.

