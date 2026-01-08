HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Rel Madrid vs. Atlético Madrid en semifinal Supercopa España
EN VIVO | Rel Madrid vs. Atlético Madrid en semifinal Supercopa España     EN VIVO | Rel Madrid vs. Atlético Madrid en semifinal Supercopa España     EN VIVO | Rel Madrid vs. Atlético Madrid en semifinal Supercopa España     
Sociedad

Un muerto y dos heridos graves tras atentado a combi colectivera a metros del paradero Soyuz, límite de Surco y SJM

El fallecido era un pasajero, mientras que los heridos son el chofer y otra usuaria, con pronóstico reservado. Delincuentes dispararon contra el colectivo en la Panamericana Sur.

Un ataque armado contra una combi en la Panamericana Sur dejó un pasajero muerto y dos heridos. El incidente ocurrió en la madrugada del jueves 8, cerca del paradero Soyuz.
Un ataque armado contra una combi en la Panamericana Sur dejó un pasajero muerto y dos heridos. El incidente ocurrió en la madrugada del jueves 8, cerca del paradero Soyuz. | Composición LR | difusión

Un nuevo hecho de violencia contra el transporte público se registró la madrugada de este jueves 8, cuando delincuentes armados atacaron a balazos una combi que brindaba servicio de colectivo hacia Ica. El atentado ocurrió en la Panamericana Sur, a solo una cuadra del paradero Soyuz, frente al Mall del Sur, en el límite de los distritos de Surco y San Juan de Miraflores (SJM).

Según testigos, los atacantes habrían descendido de una camioneta de color plomo y, sin mediar palabra, dispararon múltiples veces contra la parte delantera del vehículo, específicamente por el lado del piloto. En la escena, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) hallaron al menos diez casquillos de bala, lo que refuerza la hipótesis de un ataque directo y premeditado.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ DOMINGO PÉREZ FUERA DE LAVA JATO Y FUERZA POPULAR INVESTIGADA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Carta extorsiva y fichas Reniec: lo que halló la Policía tras el asesinato de un mototaxista en Breña

lr.pe

Un pasajero muerto y dos heridos de gravedad

Como consecuencia de la ráfaga de disparos, un pasajero que viajaba en el asiento del copiloto perdió la vida en el acto. El chofer de la combi y otra usuaria resultaron gravemente heridos y fueron trasladados de emergencia a distintos centros de salud.

El conductor, identificado como Augusto Meza Espinoza (41), fue evacuado al Hospital María Auxiliadora, en San Juan de Miraflores, mientras que la pasajera herida fue llevada al Hospital Casimiro Ulloa, en Miraflores. Familiares de la mujer informaron que se encuentra estable, aunque con pronóstico reservado.

Luis Castillo, director adjunto del Hospital María Auxiliadora, informó a La República que el estado de salud del conductor es reservado, aunque se encuentra estabilizado y fuera de peligro. No obstante, no se descarta que sea sometido a una intervención quirúrgica.

“Recibió varios impactos de bala, uno en la mandíbula, por donde el proyectil salió por la boca, además de heridas en el brazo y la clavícula izquierda”, precisó el médico.

Por otra parte, el pasajero fallecido fue identificado como Yuri Percy Cuentas Simeón (43). Al cierre de este informe, su cuerpo permanece en la Morgue Central de Lima, a la espera de la llegada de sus familiares para realizar los trámites correspondientes.

Se sospecha de un posible ajuste de cuentas relacionado con disputas en el transporte informal. Foto: Silvana Quiñonez / La República.

Se sospecha de un posible ajuste de cuentas relacionado con disputas en el transporte informal. Foto: Silvana Quiñonez / La República.

PUEDES VER: Crímenes contra transportistas: sicarios asesinan a mototaxista en SJL y otro en Breña por cupos de S/5

lr.pe

Investigación en curso y posible móvil del atentado

Hasta el momento, las autoridades no han identificado a los responsables ni determinado con exactitud el móvil del ataque. Sin embargo, manejan la hipótesis de un posible ajuste de cuentas vinculado a disputas en el transporte informal.

Las cámaras de seguridad del Mall del Sur y de los distritos involucrados serán clave para reconstruir la ruta de escape de los atacantes, quienes huyeron por la vía expresa hacia el terminal terrestre de Atocongo, zona donde operan colectiveros que cubren rutas hacia el sur del país.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Madre y sus hijos son atropellados en Ventanilla: uno de los menores quedó grave y será operado en hospital de Puente Piedra

Madre y sus hijos son atropellados en Ventanilla: uno de los menores quedó grave y será operado en hospital de Puente Piedra

LEER MÁS
Hallan sin vida a menor desaparecido cerca a 'Barco Fantasma' en la playa Costa Azul y madre reconoce cuerpo: "Es mi hijo"

Hallan sin vida a menor desaparecido cerca a 'Barco Fantasma' en la playa Costa Azul y madre reconoce cuerpo: "Es mi hijo"

LEER MÁS
Adolescente reportado como desaparecido por durante un mes no reconoce a su madre tras ser encontrado en Ventanilla: "No quiere hablar"

Adolescente reportado como desaparecido por durante un mes no reconoce a su madre tras ser encontrado en Ventanilla: "No quiere hablar"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

LEER MÁS
La tragedia del último tsunami en la costa del Perú: casas bajo el agua y víctimas mortales en varias regiones

La tragedia del último tsunami en la costa del Perú: casas bajo el agua y víctimas mortales en varias regiones

LEER MÁS
EsSalud pagó más de S/900 mil en sueldos y pensiones a personas fallecidas, advierte Contraloría

EsSalud pagó más de S/900 mil en sueldos y pensiones a personas fallecidas, advierte Contraloría

LEER MÁS
Basura desborda calles de Carabayllo: gobierno da siete días al municipio para plan de acción ante riesgo sanitario

Basura desborda calles de Carabayllo: gobierno da siete días al municipio para plan de acción ante riesgo sanitario

LEER MÁS
Asesinan a conductor de una combi en Comas: policía de civil abatió al sicario tras una persecución

Asesinan a conductor de una combi en Comas: policía de civil abatió al sicario tras una persecución

LEER MÁS
Trámite gratuito de DNI electrónico en enero: Reniec informa sedes y requisitos

Trámite gratuito de DNI electrónico en enero: Reniec informa sedes y requisitos

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Un muerto y dos heridos graves tras atentado a combi colectivera a metros del paradero Soyuz, límite de Surco y SJM

PSG se proclamó campeón de la Supercopa de Francia: por penales, venció 4-1 al Marsella

Chiclayo: vecinos construyen sus propios juegos para niños ante la ausencia de la Municipalidad

Sociedad

Chiclayo: vecinos construyen sus propios juegos para niños ante la ausencia de la Municipalidad

¿Te gustaría estudiar gratis en China? Pronabec pone a disposición becas completas para maestría, doctorado e intercambio académico: descubre cómo postular

Promoción del DNI electrónico 3.0 a S/ 30: ¿hasta qué mes del 2026 estará vigente, según Reniec?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Todo lo que debes saber sobre el sorteo de miembros de mesa: conoce la fecha y los pagos a los seleccionados

CAL exige garantías constitucionales para preservar equipos especiales Lava Jato y Cuellos Blancos

Elecciones regionales y municipales 2026: JNE publica el cronograma de los comicios electorales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025