Un ataque armado contra una combi en la Panamericana Sur dejó un pasajero muerto y dos heridos. El incidente ocurrió en la madrugada del jueves 8, cerca del paradero Soyuz. | Composición LR | difusión

Un nuevo hecho de violencia contra el transporte público se registró la madrugada de este jueves 8, cuando delincuentes armados atacaron a balazos una combi que brindaba servicio de colectivo hacia Ica. El atentado ocurrió en la Panamericana Sur, a solo una cuadra del paradero Soyuz, frente al Mall del Sur, en el límite de los distritos de Surco y San Juan de Miraflores (SJM).

Según testigos, los atacantes habrían descendido de una camioneta de color plomo y, sin mediar palabra, dispararon múltiples veces contra la parte delantera del vehículo, específicamente por el lado del piloto. En la escena, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) hallaron al menos diez casquillos de bala, lo que refuerza la hipótesis de un ataque directo y premeditado.

Un pasajero muerto y dos heridos de gravedad

Como consecuencia de la ráfaga de disparos, un pasajero que viajaba en el asiento del copiloto perdió la vida en el acto. El chofer de la combi y otra usuaria resultaron gravemente heridos y fueron trasladados de emergencia a distintos centros de salud.

El conductor, identificado como Augusto Meza Espinoza (41), fue evacuado al Hospital María Auxiliadora, en San Juan de Miraflores, mientras que la pasajera herida fue llevada al Hospital Casimiro Ulloa, en Miraflores. Familiares de la mujer informaron que se encuentra estable, aunque con pronóstico reservado.

Luis Castillo, director adjunto del Hospital María Auxiliadora, informó a La República que el estado de salud del conductor es reservado, aunque se encuentra estabilizado y fuera de peligro. No obstante, no se descarta que sea sometido a una intervención quirúrgica.

“Recibió varios impactos de bala, uno en la mandíbula, por donde el proyectil salió por la boca, además de heridas en el brazo y la clavícula izquierda”, precisó el médico.

Por otra parte, el pasajero fallecido fue identificado como Yuri Percy Cuentas Simeón (43). Al cierre de este informe, su cuerpo permanece en la Morgue Central de Lima, a la espera de la llegada de sus familiares para realizar los trámites correspondientes.

Se sospecha de un posible ajuste de cuentas relacionado con disputas en el transporte informal. Foto: Silvana Quiñonez / La República.

Investigación en curso y posible móvil del atentado

Hasta el momento, las autoridades no han identificado a los responsables ni determinado con exactitud el móvil del ataque. Sin embargo, manejan la hipótesis de un posible ajuste de cuentas vinculado a disputas en el transporte informal.

Las cámaras de seguridad del Mall del Sur y de los distritos involucrados serán clave para reconstruir la ruta de escape de los atacantes, quienes huyeron por la vía expresa hacia el terminal terrestre de Atocongo, zona donde operan colectiveros que cubren rutas hacia el sur del país.

