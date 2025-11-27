Policía descarta 'acción senderista' en la Unsaac, pero investiga apología al terrorismo

Las pintas alusivas a Sendero Luminoso encontradas en el baño de damas y en un aula de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (Unsaac) están siendo investigadas por el Departamento Contra el Terrorismo, informó el jefe de la Región Policial Cusco, general PNP Julio Becerra Cámara. El oficial descartó que se trate de una acción propia de la organización terrorista, aunque confirmó una pesquisa por el presunto delito de apología al terrorismo.

Becerra explicó que los mensajes no presentan las características tradicionales del accionar senderista. “Normalmente Sendero Luminoso se identificaba con pintas en color rojo; en este caso se ha utilizado pintura negra y spray. No corresponde a las características propias de esta organización”, señaló.

El jefe policial remarcó que, según la evaluación preliminar, no hay indicios de la presencia de este tipo de estructuras operando en Cusco. “Para tranquilidad de la población, no se trataría de un Sendero Luminoso que esté tratando de reiniciar acciones, sino más bien de apología del terrorismo”, precisó.

Unsaac sin cámaras

La investigación enfrenta dificultades debido a la falta de cámaras en la zona donde se hallaron las pintas. “La universidad no puede proporcionarnos la hora exacta ni quiénes estaban en el lugar”, indicó Becerra. Por ello, pidió a estudiantes y personal universitario brindar información de forma directa y, si es necesario, reservada. Las inscripciones fueron realizadas en la Facultad de Ingeniería Civil.

El general añadió que existen factores que podrían estar relacionados con el hecho, como la reciente toma del campus o el proceso electoral interno de la casa de estudios. “Eso es materia de investigación y finalmente hallaremos los motivos y, sobre todo, a los responsables”, afirmó.

El mando policial advirtió que estas intervenciones generan zozobra innecesaria. “Crea miedo, hace pensar que esta organización estaría queriendo retomar acciones, y no es así”, enfatizó.

Comunicado de la Unsaac

En paralelo, la Unsaac emitió un comunicado en el que informó que activó sus protocolos de seguridad, borró las inscripciones y notificó el hecho a la Policía Nacional para el esclarecimiento del caso. La universidad reafirmó su rechazo a cualquier manifestación vinculada a ideologías violentas.

Desde Andahuaylas (Apurímac), el rector de la casa de estudios, Eleazar Crucinta, ratificó lo señalado en el aviso y descartó que se trate de una acción directa del senderismo.

Finalmente, el general Julio Becerra dijo que hablará con las autoridades universitarias para reforzar los mecanismos de vigilancia. “Vamos a organizarnos para que no existan puntos ciegos y haya un control estricto de quiénes ingresan a las aulas”, sostuvo.

