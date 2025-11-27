HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración
Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     
EN VIVO

🔴 EN VIVO | Poder Judicial dicta 11 años y 5 meses de PRISIÓN contra PEDRO CASTILLO

Sociedad

Policía descarta 'acción senderista' en la Unsaac, pero investiga apología al terrorismo

El general PNP Julio Becerra señaló que las pintas halladas en baños y aulas no corresponden a un acto del grupo terrorista. La universidad activó sus protocolos y denunció el caso ante la Policía Nacional.

Policía descarta 'acción senderista' en la Unsaac. Foto: Luis Álvarez
Policía descarta 'acción senderista' en la Unsaac. Foto: Luis Álvarez | Luis Álvarez

Las pintas alusivas a Sendero Luminoso encontradas en el baño de damas y en un aula de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (Unsaac) están siendo investigadas por el Departamento Contra el Terrorismo, informó el jefe de la Región Policial Cusco, general PNP Julio Becerra Cámara. El oficial descartó que se trate de una acción propia de la organización terrorista, aunque confirmó una pesquisa por el presunto delito de apología al terrorismo.

Becerra explicó que los mensajes no presentan las características tradicionales del accionar senderista. “Normalmente Sendero Luminoso se identificaba con pintas en color rojo; en este caso se ha utilizado pintura negra y spray. No corresponde a las características propias de esta organización”, señaló.

TE RECOMENDAMOS

¿Otro presidente preso? Hoy sentencian a Pedro Castillo | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

El jefe policial remarcó que, según la evaluación preliminar, no hay indicios de la presencia de este tipo de estructuras operando en Cusco. “Para tranquilidad de la población, no se trataría de un Sendero Luminoso que esté tratando de reiniciar acciones, sino más bien de apología del terrorismo”, precisó.

PUEDES VER: Secuestran a más de 300 alumnos y 12 docentes en escuela católica de Nigeria: 50 escolares lograron escapar de "terroristas"

lr.pe

Unsaac sin cámaras

La investigación enfrenta dificultades debido a la falta de cámaras en la zona donde se hallaron las pintas. “La universidad no puede proporcionarnos la hora exacta ni quiénes estaban en el lugar”, indicó Becerra. Por ello, pidió a estudiantes y personal universitario brindar información de forma directa y, si es necesario, reservada. Las inscripciones fueron realizadas en la Facultad de Ingeniería Civil.

El general añadió que existen factores que podrían estar relacionados con el hecho, como la reciente toma del campus o el proceso electoral interno de la casa de estudios. “Eso es materia de investigación y finalmente hallaremos los motivos y, sobre todo, a los responsables”, afirmó.

El mando policial advirtió que estas intervenciones generan zozobra innecesaria. “Crea miedo, hace pensar que esta organización estaría queriendo retomar acciones, y no es así”, enfatizó.

Comunicado de la Unsaac

En paralelo, la Unsaac emitió un comunicado en el que informó que activó sus protocolos de seguridad, borró las inscripciones y notificó el hecho a la Policía Nacional para el esclarecimiento del caso. La universidad reafirmó su rechazo a cualquier manifestación vinculada a ideologías violentas.

Desde Andahuaylas (Apurímac), el rector de la casa de estudios, Eleazar Crucinta, ratificó lo señalado en el aviso y descartó que se trate de una acción directa del senderismo.

Finalmente, el general Julio Becerra dijo que hablará con las autoridades universitarias para reforzar los mecanismos de vigilancia. “Vamos a organizarnos para que no existan puntos ciegos y haya un control estricto de quiénes ingresan a las aulas”, sostuvo.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Mininter detecta anomalías y posterga compra de 31,045 pistolas para la PNP

Mininter detecta anomalías y posterga compra de 31,045 pistolas para la PNP

LEER MÁS
¿Cuánto pagará el Gobierno a los policías que patrullen de forma voluntaria? Esto dice el nuevo decreto

¿Cuánto pagará el Gobierno a los policías que patrullen de forma voluntaria? Esto dice el nuevo decreto

LEER MÁS
PNP incauta más de 3.000 municiones enviadas desde Lima a un oficial de Ecuador investigado por tráfico de armas

PNP incauta más de 3.000 municiones enviadas desde Lima a un oficial de Ecuador investigado por tráfico de armas

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cierre de la Costa Verde este 27 de noviembre por los Juegos Bolivarianos 2025: horarios y rutas afectadas

Cierre de la Costa Verde este 27 de noviembre por los Juegos Bolivarianos 2025: horarios y rutas afectadas

LEER MÁS
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
Feriado largo confirmado en Perú para diciembre de 2025: estos trabajadores tendrán 4 días libres para descansar y disfrutar antes de Navidad

Feriado largo confirmado en Perú para diciembre de 2025: estos trabajadores tendrán 4 días libres para descansar y disfrutar antes de Navidad

LEER MÁS
Doble homicidio en Cercado de Lima: sicarios asesinan a hombres, uno habría sido extorsionador de transportistas

Doble homicidio en Cercado de Lima: sicarios asesinan a hombres, uno habría sido extorsionador de transportistas

LEER MÁS
Trabajador de RENIEC acumuló S/100.000 al estafar a usuarios con cobros falsos por trámites de DNI en Tarma

Trabajador de RENIEC acumuló S/100.000 al estafar a usuarios con cobros falsos por trámites de DNI en Tarma

LEER MÁS
Movilización nacional el 27 de noviembre: más de 400.000 obreros de construcción civil exigen aumento salarial

Movilización nacional el 27 de noviembre: más de 400.000 obreros de construcción civil exigen aumento salarial

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Sociedad

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Temblor HOY, 26 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025