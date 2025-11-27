HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Módulo Corporativo de la Nueva Ley Procesal del Trabajo cumplió 7 años al servicio de la comunidad piurana

El Módulo Corporativo Laboral de Piura conmemoró el VII Aniversario de la Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT) con una ceremonia y actividades de capacitación.

Se realizaron conferencias sobre el "Proyecto de Código Procesal del Trabajo" y "Protección frente al despido del trabajador CAS". Fuente: Difusión.
Se realizaron conferencias sobre el "Proyecto de Código Procesal del Trabajo" y "Protección frente al despido del trabajador CAS". Fuente: Difusión.

Con una sesión solemne y actividades de capacitación, los jueces, juezas, personal jurisdiccional y administrativo del Módulo Corporativo Laboral de Piura conmemoraron el VII Aniversario de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT) en Piura.

En el día central, los integrantes del Módulo Corporativo Laboral junto con el presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, participaron de la ceremonia conmemorativa a esta fecha.

Durante la ceremonia el titular de la institución, David Correa Castro, destacó la capacidad que han tenido los integrantes de este módulo para ir mejorando constantemente en la aplicación de la NLPT, además de adaptarse al uso de nuevas herramientas tecnológicas como el Expediente Judicial Electrónico y la Mesa de Partes Electrónica, siendo el primer módulo en Piura que empezó a utilizarlas.

En esta ocasión el discurso de orden estuvo a cargo del juez coordinador del Módulo Corporativo Laboral, Helder Luján Segura, quien hizo un recuento de todos los retos y desafíos que se han venido presentando desde la implementación de la NLPT en Piura, destacando la proactividad e iniciativas ejecutadas para mejorar la aplicación de esta norma, lo cual ha sido reconocido por quienes se encargan del monitoreo del funcionamiento de la NLPT.

Cabe recordar que, dentro de las actividades conmemorativas también se desarrollarán conferencias virtuales donde se abordaron temas como “El Proyecto de Código Procesal del Trabajo” y “Protección frente al despido del trabajador CAS”.

