ODANC Piura realiza visitas extraordinarias a los órganos jurisdiccionales de Canchaque y Huancabamba

Estas acciones incluyeron el control de asistencia del personal, la verificación de expedientes y el monitoreo de plazos procesales. Fuente: Difusión.

Estas acciones incluyeron el control de asistencia del personal, la verificación de expedientes y el monitoreo de plazos procesales. Fuente: Difusión.

La Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial – ODANC Piura, bajo la jefatura del juez superior Cristhian Barrantes Díaz, llevó a cabo visitas extraordinarias en los órganos jurisdiccionales de Canchaque y Huancabamba, en mérito a las Resoluciones Corridas N.º 000067-2025 y N.º 000066-2025.

Estas acciones forman parte del control preventivo y concurrente, orientado a reforzar la transparencia, el adecuado funcionamiento jurisdiccional y la atención eficiente al usuario en las sedes periféricas del Distrito Judicial de Piura.

Visita en Canchaque – 25 de noviembre de 2025

En cumplimiento de la Resolución Corrida Nº 000067-2025-ODANC-P-CSJP-PJ, la visita extraordinaria al Juzgado de Paz Letrado de Canchaque comprendió el control de asistencia y permanencia del juez y personal jurisdiccional, verificación de los expedientes que se encontraban en despacho para sentenciar y la revisión de los plazos procesales correspondientes, y el monitoreo del estado y atención de escritos pendientes.

Durante la intervención, el Jefe de ODANC exhortó al magistrado y personal a fortalecer la atención al usuario judicial, garantizar la celeridad en los procesos y cumplir rigurosamente los plazos procesales, recordando que estos son esenciales para asegurar un servicio oportuno a la ciudadanía.

Visita en Huancabamba – 26 de noviembre de 2025

Según lo dispuesto en la Resolución Corrida Nº 000066-2025-ODANC-P-CSJP-PJ, la visita extraordinaria a los órganos jurisdiccionales de Huancabamba incluyó el control de asistencia y permanencia, revisión de expedientes en despacho para sentenciar, y evaluación de la atención de escritos y del cumplimiento de los plazos procesales.

Durante la jornada, el titular de la ODANC exhortó a los magistrados a fortalecer el control de los procesos en materia penal y de familia que se encuentran en etapa de ejecución, asegurando su adecuado avance. Asimismo, instó a observar estrictamente los plazos procesales, subrayando que su cumplimiento contribuye a una administración de justicia eficiente y confiable.

Programa “La Queja que Mejora la Justicia” – Huancabamba

Como parte de la visita también se desarrolló el Programa “La Queja que Mejora la Justicia”, iniciativa institucional que tiene por finalidad recibir, atender y canalizar de manera inmediata las quejas, sugerencias y preocupaciones de los usuarios del sistema judicial, especialmente en zonas alejadas.

Este programa busca acercar el control a la ciudadanía, mejorar la calidad del servicio de justicia y promover la confianza en el sistema judicial mediante la atención directa y transparente de sus demandas.

Compromiso institucional

La ODANC Piura reafirma su compromiso de velar por el adecuado desempeño de jueces, juezas y personal jurisdiccional, prevenir inconductas funcionales y promover una justicia eficiente, transparente y orientada al servicio del ciudadano.