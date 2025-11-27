HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Castillo es condenado a 11 años y 5 meses de prisión por conspiración
Castillo es condenado a 11 años y 5 meses de prisión por conspiración     Castillo es condenado a 11 años y 5 meses de prisión por conspiración     Castillo es condenado a 11 años y 5 meses de prisión por conspiración     
EN VIVO

🔴 EN VIVO | Poder Judicial dicta 11 años y 5 meses de PRISIÓN contra PEDRO CASTILLO

Judicialidad

ODANC Piura realiza visitas extraordinarias a los órganos jurisdiccionales de Canchaque y Huancabamba

La Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial en Piura realizó visitas extraordinarias a los juzgados de Canchaque y Huancabamba para reforzar la transparencia y eficiencia.

Estas acciones incluyeron el control de asistencia del personal, la verificación de expedientes y el monitoreo de plazos procesales. Fuente: Difusión.
Estas acciones incluyeron el control de asistencia del personal, la verificación de expedientes y el monitoreo de plazos procesales. Fuente: Difusión.

La Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial – ODANC Piura, bajo la jefatura del juez superior Cristhian Barrantes Díaz, llevó a cabo visitas extraordinarias en los órganos jurisdiccionales de Canchaque y Huancabamba, en mérito a las Resoluciones Corridas N.º 000067-2025 y N.º 000066-2025.

Estas acciones forman parte del control preventivo y concurrente, orientado a reforzar la transparencia, el adecuado funcionamiento jurisdiccional y la atención eficiente al usuario en las sedes periféricas del Distrito Judicial de Piura.

Visita en Canchaque – 25 de noviembre de 2025

En cumplimiento de la Resolución Corrida Nº 000067-2025-ODANC-P-CSJP-PJ, la visita extraordinaria al Juzgado de Paz Letrado de Canchaque comprendió el control de asistencia y permanencia del juez y personal jurisdiccional, verificación de los expedientes que se encontraban en despacho para sentenciar y la revisión de los plazos procesales correspondientes, y el monitoreo del estado y atención de escritos pendientes.

Durante la intervención, el Jefe de ODANC exhortó al magistrado y personal a fortalecer la atención al usuario judicial, garantizar la celeridad en los procesos y cumplir rigurosamente los plazos procesales, recordando que estos son esenciales para asegurar un servicio oportuno a la ciudadanía.

Visita en Huancabamba – 26 de noviembre de 2025

Según lo dispuesto en la Resolución Corrida Nº 000066-2025-ODANC-P-CSJP-PJ, la visita extraordinaria a los órganos jurisdiccionales de Huancabamba incluyó el control de asistencia y permanencia, revisión de expedientes en despacho para sentenciar, y evaluación de la atención de escritos y del cumplimiento de los plazos procesales.

Durante la jornada, el titular de la ODANC exhortó a los magistrados a fortalecer el control de los procesos en materia penal y de familia que se encuentran en etapa de ejecución, asegurando su adecuado avance. Asimismo, instó a observar estrictamente los plazos procesales, subrayando que su cumplimiento contribuye a una administración de justicia eficiente y confiable.

Programa “La Queja que Mejora la Justicia” – Huancabamba

Como parte de la visita también se desarrolló el Programa “La Queja que Mejora la Justicia”, iniciativa institucional que tiene por finalidad recibir, atender y canalizar de manera inmediata las quejas, sugerencias y preocupaciones de los usuarios del sistema judicial, especialmente en zonas alejadas.

Este programa busca acercar el control a la ciudadanía, mejorar la calidad del servicio de justicia y promover la confianza en el sistema judicial mediante la atención directa y transparente de sus demandas.

Compromiso institucional

La ODANC Piura reafirma su compromiso de velar por el adecuado desempeño de jueces, juezas y personal jurisdiccional, prevenir inconductas funcionales y promover una justicia eficiente, transparente y orientada al servicio del ciudadano.

Notas relacionadas
Vecinos denuncian abandono de huaca reconocida por el Ministerio de Cultura: "Se ha convertido en un basurero"

Vecinos denuncian abandono de huaca reconocida por el Ministerio de Cultura: "Se ha convertido en un basurero"

LEER MÁS
76 % de mujeres afirman tener menos oportunidades laborales que los hombres, según informe regional sobre brechas económicas en Piura

76 % de mujeres afirman tener menos oportunidades laborales que los hombres, según informe regional sobre brechas económicas en Piura

LEER MÁS
ODANC Sullana convoca a Mesa de Trabajo Interinstitucional para fortalecer la Transparencia y Eficacia en la Administración Pública

ODANC Sullana convoca a Mesa de Trabajo Interinstitucional para fortalecer la Transparencia y Eficacia en la Administración Pública

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Personal judicial se beneficia con campaña de salud preventiva

Personal judicial se beneficia con campaña de salud preventiva

LEER MÁS
Corte de Santa participó en actividades organizadas por la instancia distrital de concertación de Nuevo Chimbote

Corte de Santa participó en actividades organizadas por la instancia distrital de concertación de Nuevo Chimbote

LEER MÁS
Con feria de concientización, Corte de La Libertad promueve cuidado de la salud mental

Con feria de concientización, Corte de La Libertad promueve cuidado de la salud mental

LEER MÁS
ODANC Sullana convoca a Mesa de Trabajo Interinstitucional para fortalecer la Transparencia y Eficacia en la Administración Pública

ODANC Sullana convoca a Mesa de Trabajo Interinstitucional para fortalecer la Transparencia y Eficacia en la Administración Pública

LEER MÁS
Corte de La Libertad agiliza atención de más de diez mil demandas y denuncias en solo un mes

Corte de La Libertad agiliza atención de más de diez mil demandas y denuncias en solo un mes

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Jeannette Jara arrincona a José Antonio Kast y lo acusa de populismo en cara a cara presidencial en Chile

¡Portugal hace historia en el Mundial Sub-17! Derrotó 1-0 a Austria en la final y ganó por primer vez el título

Hernán Barcos no pudo cumplir su último deseo: revelan que el 'Pirata' quería retirarse en Alianza Lima

Judicialidad

Corte de Santa participó en actividades organizadas por la instancia distrital de concertación de Nuevo Chimbote

Se inauguraron nuevos ambientes de carceletas para la policía de flagrancia

Unidad de Flagrancia presente en feria por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Pedro Castillo EN VIVO: tribunal evalúa sentencia de 34 años contra el expresidente

Pedro Castillo: Fiscalía señala que expresidente incurrió en el delito de rebelión al dar mensaje a la Nación

El descuido del congresista Segundo Montalvo al usar IA para elaborar proyecto de ley

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025