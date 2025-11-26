HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
Sociedad

Juez libera a chofer que atropelló a 13 personas y mató a un niño en Ventanilla: conductor habría estado borracho

La Fiscalía, tras la liberación, anunció que apelará la decisión del juez César Augusto Riveros, quien ordenó la medida. Familiares de la víctima claman justicia por la muerte del niño Thiago.

Un juez liberó a Berli Díaz Silva, quien atropelló con su combi a 13 personas y causó la muerte de un niño de 4 años.
Un juez liberó a Berli Díaz Silva, quien atropelló con su combi a 13 personas y causó la muerte de un niño de 4 años. | Foto: Composición LR/ Ventanilla Noticias/ Difusión

Un juez liberó a un chofer identificado como Berli Díaz Silva (43), quien atropelló a 13 personas y causó la muerte de un niño de 4 años llamado Thiago en el paradero Reniec, ubicado en Pachacútec, Ventanilla. El incidente se produjo cuando el conductor, presuntamente en estado de ebriedad, manejaba una combi e impactó contra una miniván y otras personas en un paradero. Aunque la Fiscalía solicitó nueve meses de prisión preventiva, el sujeto fue puesto en libertad.

El padre de familia, José Ramírez, declaró a Latina que se encontraba en una comisaría del Callao realizando unos trámites, cuando recibió una llamada del fiscal, quien le informó que el agresor había sido puesto en libertad, a pesar de que, según sus palabras, habían hecho todo lo que estaba a su alcance. “La Policía también nos dijo que estaba tan sorprendida como nosotros, porque no entiende por qué dejaron libre a esta persona. El fiscal me dijo que han apelado”, señaló.

TE RECOMENDAMOS

'HABLANDO HV3V4D4S’ EN EL CONGRESO: ABOGADO CITÓ A JORGE LUNA Y RICARDO MENDOZA | FUERTE Y CLARO

PUEDES VER: Asesinan a presunto extorsionador extranjero con su propia arma en Villa El Salvador: investigan ajuste de cuentas

lr.pe

Chofer que mató a niño en Ventanilla no tenía licencia de conducir

El chofer que causó la muerte de un niño en Ventanilla no contaba con licencia de conducir, ya que, según declaró a las autoridades, anteriormente tuvo un problema relacionado con la conducción en estado de ebriedad. El conductor alegó que los frenos del vehículo fallaron; sin embargo, el automóvil no pasó el peritaje correspondiente que permitiera comprobar dicha versión.

El juez que ordenó la liberación del conductor es César Augusto Riveros Ramos, del Poder Judicial de Pachacútec. Vecinos y familiares del menor exigen justicia por su muerte.

PUEDES VER: Venezolanos varados en Perú: extranjeros se ven obligados a viajar por tierra tras suspensión global de vuelos en medio de la tensión con EE. UU.

lr.pe

Nombres de los heridos en accidente en Ventanilla

Algunas de las personas identificadas tras el accidente en Ventanilla son: Gerardo De la Cruz Huamán (61), Jhon Crisóstomo Prudencio (50), Jorge Ramírez (42), Jorge Ramírez Ramírez (42), Jairzinho Córdova Aquituari (34), Jessica Locono Choca (33) y Yeny Teodor (27). Entre los heridos también se encuentra un vendedor de golosinas que trabajaba en la zona del incidente, así como una mujer que esperaba en el paradero.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Accidente en Chancay: dos muertos y personas atrapadas tras choque entre bus El Dorado y camión en la Panamericana Norte

Accidente en Chancay: dos muertos y personas atrapadas tras choque entre bus El Dorado y camión en la Panamericana Norte

LEER MÁS
Hombre salva de morir tras caída de poste de telefonía sobre vehículo en Independencia: "Por suerte, casi siempre me quedo dormido"

Hombre salva de morir tras caída de poste de telefonía sobre vehículo en Independencia: "Por suerte, casi siempre me quedo dormido"

LEER MÁS
Joven herido en accidente de Arequipa perdió a su esposa embarazada en caída de bus: “Gritaba su nombre”

Joven herido en accidente de Arequipa perdió a su esposa embarazada en caída de bus: “Gritaba su nombre”

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Denuncian que tesorera se robó S/ 9.000 destinados a fiesta de promoción: dijo que estaba en UCI y se fue de viaje

Denuncian que tesorera se robó S/ 9.000 destinados a fiesta de promoción: dijo que estaba en UCI y se fue de viaje

LEER MÁS
Afectados por el Anillo Vial en SJL denuncian agresiones y arbitrariedades en proceso de desalojo por parte del MTC

Afectados por el Anillo Vial en SJL denuncian agresiones y arbitrariedades en proceso de desalojo por parte del MTC

LEER MÁS
''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

LEER MÁS
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
Feriado largo confirmado en Perú para diciembre de 2025: estos trabajadores tendrán 4 días libres para descansar y disfrutar antes de Navidad

Feriado largo confirmado en Perú para diciembre de 2025: estos trabajadores tendrán 4 días libres para descansar y disfrutar antes de Navidad

LEER MÁS
Transportistas de mineral bloquearon vía hacia la sierra de La Libertad en protesta por ampliación del REINFO

Transportistas de mineral bloquearon vía hacia la sierra de La Libertad en protesta por ampliación del REINFO

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Martín Vizcarra EN VIVO: jueza concluye que expresidente sí pidió soborno por obra Lomas de Ilo

Los productos de esta región del Perú se exportan a China y México a través del Megapuerto de Chancay: bienes llegan en menor tiempo a su destino

‘Los Injertos del Rímac’: Confesiones y doble vida de un asesino a sueldo

Sociedad

‘Los Injertos del Rímac’: Confesiones y doble vida de un asesino a sueldo

Independencia: falso taxista de aplicativo es detenido por robar a sus pasajeros

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Martín Vizcarra EN VIVO: jueza concluye que expresidente sí pidió soborno por obra Lomas de Ilo

Mario Vizcarra retrocede ante posibilidad de indultar a su hermano y expresidentes: "El entusiasmo me llevó a este desliz"

Ronald Atencio: "Que tengamos afinidad con Cuba y Venezuela no significa que queremos copiarlos"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025