Un juez liberó a Berli Díaz Silva, quien atropelló con su combi a 13 personas y causó la muerte de un niño de 4 años. | Foto: Composición LR/ Ventanilla Noticias/ Difusión

Un juez liberó a un chofer identificado como Berli Díaz Silva (43), quien atropelló a 13 personas y causó la muerte de un niño de 4 años llamado Thiago en el paradero Reniec, ubicado en Pachacútec, Ventanilla. El incidente se produjo cuando el conductor, presuntamente en estado de ebriedad, manejaba una combi e impactó contra una miniván y otras personas en un paradero. Aunque la Fiscalía solicitó nueve meses de prisión preventiva, el sujeto fue puesto en libertad.

El padre de familia, José Ramírez, declaró a Latina que se encontraba en una comisaría del Callao realizando unos trámites, cuando recibió una llamada del fiscal, quien le informó que el agresor había sido puesto en libertad, a pesar de que, según sus palabras, habían hecho todo lo que estaba a su alcance. “La Policía también nos dijo que estaba tan sorprendida como nosotros, porque no entiende por qué dejaron libre a esta persona. El fiscal me dijo que han apelado”, señaló.

Chofer que mató a niño en Ventanilla no tenía licencia de conducir

El chofer que causó la muerte de un niño en Ventanilla no contaba con licencia de conducir, ya que, según declaró a las autoridades, anteriormente tuvo un problema relacionado con la conducción en estado de ebriedad. El conductor alegó que los frenos del vehículo fallaron; sin embargo, el automóvil no pasó el peritaje correspondiente que permitiera comprobar dicha versión.

El juez que ordenó la liberación del conductor es César Augusto Riveros Ramos, del Poder Judicial de Pachacútec. Vecinos y familiares del menor exigen justicia por su muerte.

Nombres de los heridos en accidente en Ventanilla

Algunas de las personas identificadas tras el accidente en Ventanilla son: Gerardo De la Cruz Huamán (61), Jhon Crisóstomo Prudencio (50), Jorge Ramírez (42), Jorge Ramírez Ramírez (42), Jairzinho Córdova Aquituari (34), Jessica Locono Choca (33) y Yeny Teodor (27). Entre los heridos también se encuentra un vendedor de golosinas que trabajaba en la zona del incidente, así como una mujer que esperaba en el paradero.

