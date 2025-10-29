Rafael López Aliaga promete ahora convertir en 'Dubái' a la Costa Verde: atrás quedó lo de 'Lima, potencia mundial'

Atrás quedó su ofrecimiento incumplido de convertir a Lima en potencia mundial. Ahora, el precandidato presidencial por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, prometió tener un ‘Dubái’ en la Costa Verde si es que gana las elecciones de abril del 2026.

Dijo que concretará esa ambiciosa propuesta a través del turismo de cruceros que, según él, ha ido planeando luego de los viajes internacionales que tuvo como alcalde de Lima.

“(Esta actividad) se concentra muy poca en el Callao. Lo que hemos hecho es un máster plan con la Costa Verde y los viajes a Arabia Saudita, a Qatar y a Emiratos Árabes fueron, justamente, para involucrar a la inversión extranjera en tener un ‘Dubái’ acá (en el Perú)”, respondió en RPP.

Agregó que con su plan maestro pretende que los cruceros turísticos se ubiquen en una zona de fácil acceso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y a los principales restaurantes de Lima y Callao. “Ese es nuestro plan, pero tiene que ser del otro lado de la mesa, ya como presidente del Perú”, afirmó de manera pomposa, como es su estilo.

Pero esta propuesta no es nueva, forma parte de la lista de sus 25 promesas incumplidas como burgomaestre de Lima, como reveló La República. En su plan de gobierno municipal, López Aliaga ofreció la construcción del Gran Puerto de Cruceros. Pues bien, en la actualidad, no hay ni una sola piedra de ese proyecto, todo se quedó en papeles.

Propuestas pomposas

Tampoco es la primera vez que López Aliaga realiza este tipo de llamativas promesas. Además de lo de convertir a Lima en potencial mundial, ofreció construir un ‘Central Park’ en el jirón Zepita, que es una zona roja del Cercado de Lima donde se ejerce la prostitución y la trata de personas.

Sin embargo, este diario desmontó su iniciativa al revelar que el ‘Central Park’ de López Aliaga no sería más que un pequeño parque urbano que tendría apenas una manzana de extensión en comparación al parque hollywoodense de 487 manzanas.

López Aliaga también prometió playas artificiales en Lima y terminó habilitando una piscina con arena, como sucedió en el parque zonal Wiracocha, en San Juan de Lurigancho.

Lo mismo pasó con su propuesta de comprar drones que explotan para combatir la delincuencia. “El dron detecta si hay un hecho delictivo y baja para avisar (al delincuente): o te paras, o exploto. Así funciona la tecnología”, mencionó en junio pasado.

De esta manera, la campaña electoral ha empezado y se aproximan una serie de promesas por parte de los candidatos.