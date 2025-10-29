HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Tres muertos tras caída de helicóptero en planta de gas en Cusco
Tres muertos tras caída de helicóptero en planta de gas en Cusco      Tres muertos tras caída de helicóptero en planta de gas en Cusco      Tres muertos tras caída de helicóptero en planta de gas en Cusco      
Política

Rafael López Aliaga promete ahora convertir en 'Dubái' a la Costa Verde: atrás quedó lo de 'Lima, potencia mundial'

Señaló que lo logrará con el turismo de cruceros, cuyo plan maestro lo consiguió tras sus viajes internacionales. Esto no es nuevo. En su campaña municipal, ofreció el Gran Puerto de Cruceros y no dejó ni la primera piedra.

Otra promesa que da López Aliaga. Composición: Jazmín Ceras.
Otra promesa que da López Aliaga. Composición: Jazmín Ceras.

Atrás quedó su ofrecimiento incumplido de convertir a Lima en potencia mundial. Ahora, el precandidato presidencial por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, prometió tener un ‘Dubái’ en la Costa Verde si es que gana las elecciones de abril del 2026.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Dijo que concretará esa ambiciosa propuesta a través del turismo de cruceros que, según él, ha ido planeando luego de los viajes internacionales que tuvo como alcalde de Lima.

TE RECOMENDAMOS

PLEITO DE TRENES, CANDIDATOS Y SEGURIDAD | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

 “(Esta actividad) se concentra muy poca en el Callao. Lo que hemos hecho es un máster plan con la Costa Verde y los viajes a Arabia Saudita, a Qatar y a Emiratos Árabes fueron, justamente, para involucrar a la inversión extranjera en tener un ‘Dubái’ acá (en el Perú)”, respondió en RPP.

PUEDES VER: Rafael López Aliaga critica privilegios que tendrá Congreso bicameral, pero su bancada votó a favor de esa ley

lr.pe

Agregó que con su plan maestro pretende que los cruceros turísticos se ubiquen en una zona de fácil acceso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y a los principales restaurantes de Lima y Callao. “Ese es nuestro plan, pero tiene que ser del otro lado de la mesa, ya como presidente del Perú”, afirmó de manera pomposa, como es su estilo.

Pero esta propuesta no es nueva, forma parte de la lista de sus 25 promesas incumplidas como burgomaestre de Lima, como reveló La República. En su plan de gobierno municipal, López Aliaga ofreció la construcción del Gran Puerto de Cruceros. Pues bien, en la actualidad, no hay ni una sola piedra de ese proyecto, todo se quedó en papeles.

Propuestas pomposas

Tampoco es la primera vez que López Aliaga realiza este tipo de llamativas promesas. Además de lo de convertir a Lima en potencial mundial, ofreció construir un ‘Central Park’ en el jirón Zepita, que es una zona roja del Cercado de Lima donde se ejerce la prostitución y la trata de personas. 

Sin embargo, este diario desmontó su iniciativa al revelar que el ‘Central Park’ de López Aliaga no sería más que un pequeño parque urbano que tendría apenas una manzana de extensión en comparación al parque hollywoodense de 487 manzanas.

López Aliaga también prometió playas artificiales en Lima y terminó habilitando una piscina con arena, como sucedió en el parque zonal Wiracocha, en San Juan de Lurigancho.

Lo mismo pasó con su propuesta de comprar drones que explotan para combatir la delincuencia.  “El dron detecta si hay un hecho delictivo y baja para avisar (al delincuente): o te paras, o exploto. Así funciona la tecnología”, mencionó en junio pasado.

De esta manera, la campaña electoral ha empezado y se aproximan una serie de promesas por parte de los candidatos.

Notas relacionadas
Conservadores presionaron para que violación sexual a menores ya no sea causal de aborto terapéutico

Conservadores presionaron para que violación sexual a menores ya no sea causal de aborto terapéutico

LEER MÁS
Nueva Sunedu ha licenciado a seis universidades denegadas tras la contrarreforma del Congreso

Nueva Sunedu ha licenciado a seis universidades denegadas tras la contrarreforma del Congreso

LEER MÁS
Elecciones 2026: el Partido Verde tiene un enfoque ecologista y busca replantear el modelo económico

Elecciones 2026: el Partido Verde tiene un enfoque ecologista y busca replantear el modelo económico

LEER MÁS
Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fuerza Popular: Keiko Fujimori postulará con Luis Galarreta y Miki Torres a las elecciones 2026

Fuerza Popular: Keiko Fujimori postulará con Luis Galarreta y Miki Torres a las elecciones 2026

LEER MÁS
Poder Judicial levanta prisión preventiva a Elizabeth Peralta: fiscal vinculada a Ándres Hurtado queda en libertad

Poder Judicial levanta prisión preventiva a Elizabeth Peralta: fiscal vinculada a Ándres Hurtado queda en libertad

LEER MÁS
APP retira a Óscar Acuña de lista de precandidatos al Congreso tras ser acusado de recibir coima de Frigoinca

APP retira a Óscar Acuña de lista de precandidatos al Congreso tras ser acusado de recibir coima de Frigoinca

LEER MÁS
Fuerza Popular modificó norma para que Reniec exponga padrón electoral en internet

Fuerza Popular modificó norma para que Reniec exponga padrón electoral en internet

LEER MÁS
Boluarte inauguró obra en Huaycoloro que costó más del doble y que está inoperativa

Boluarte inauguró obra en Huaycoloro que costó más del doble y que está inoperativa

LEER MÁS
Poder Judicial ordena a Rutas de Lima suspender cobro de peajes en Villa y Punta Negra

Poder Judicial ordena a Rutas de Lima suspender cobro de peajes en Villa y Punta Negra

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sebastián Britos reflexiona tras el tricampeonato de Universitario: "Quiero seguir en la 'U' pese a que no atravesé un buen momento"

Hallan más de 70 cuerpos en favelas de Río de Janeiro y muertos tras fatal operativo policial aumentarían a 132

Fabián Bustos rompió su silencio y reconoció que no debió irse de Universitario: "Fue un error, pero me dejé llevar por la situación"

Política

Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

Martín Vizcarra: Poder Judicial declara infundado pedido de anulación de casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

¡Rompen el candado fiscal! Carlincatura muestra cómo el Congreso usará el dinero público con sus propias leyes

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

Martín Vizcarra: Poder Judicial declara infundado pedido de anulación de casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

¡Rompen el candado fiscal! Carlincatura muestra cómo el Congreso usará el dinero público con sus propias leyes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025