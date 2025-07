Vecinos se quedan sin agua por más de una semana en asentamiento de San Juan de Lurigancho

Familias de San Juan de Lurigancho denuncian no tener agua hace más de una semana. | Composición LR

Edid Briceño, una madre de familia, denunció que hace más de una semana que no tiene agua en su domicilio en la zona de José Carlos Mariátegui, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho. La mujer indicó que ninguna institución informó sobre el corte.

Asimismo, los vecinos de los sectores los Álamos, Vallecito y Fortaleza tienen que trasladar el agua en baldes grandes para llenar sus depósitos. Los afectados tienen que subir una larga distancia de escaleras hasta llegar a su vivienda. Almacenan agua en tinas para sus actividades cotidianas

No cuentan con cisternas de agua

Briceño comentó a RPP que ella se acercó a las oficinas de Sedapal para interponer su reclamo por la falta de agua en su zona hace más de una semana. Sin embargo, la mujer no recibió respuesta alguna por parte de la compañía.

Asimismo, indicó que por su vivienda no transitan camiones cisterna que le faciliten el traslado de agua, por lo que cada vez se le complica más abastecerse. La vecina de SJL también informó que el corte ha afectado a comedores populares, "no están cocinando porque no hay agua" afirmó.

La señora Briceño espera que las autoridades se pronuncien pronto para restablecer el servicio básico en el A.H. José Carlos Mariátegui. La falta de agua afecta principalmente a niños, adultos mayores y personas con alguna discapacidad.

Sedapal emite comunicado

Luego de la denuncia pública por parte de la señora Edid Briceño, Sedapal emitió un comunicando informando que el restablecimiento del servicio de agua en la zona Jose Carlos Mariátegui en SJL será progresivamente.

Según el documento, el corte se debió a la disminución del nivel de agua en el reservorio RP-10 por los trabajos de limpieza y mantenimiento desde el 22 de junio. Asimismo, señalaron que la situación se revertirá desde el 1 de julio y el servicio se irá restableciendo progresivamente en el sector afectado.

