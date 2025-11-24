HOYSuscripcion LR Focus

Adolescente resulta gravemente herida tras triple choque en Sullana: familia denuncia falta de auxilio policial

La menor de 13 años viajaba en un mototaxi cuando ocurrió el accidente. Su familia acusa que un patrullero que acompañaba al tráiler no brindó los primeros auxilios y exige una investigación a la Policía.


Jefe de la Región Policial de Piura sostuvo que vienen investigando el accidente. Créditos: composición LR/difusión.
Una menor de 13 años perdió una de sus piernas tras ser arrollada por un tráiler cuando viajaba la noche de este domingo 24 de noviembre en el casco urbano del distrito de Sullana, en Piura. La familia denunció que el vehículo mayor lo habría venido resguardando un patrullero de la UNEME Sullana al momento del siniestro.

De acuerdo por lo expuesto por la familia, Valery T. Q. viajaba en una mototaxi, conducida también por un menor de edad, para recoger una cartuchera que le serviría para sus clases del día siguiente. Una segunda mototaxi impactó la parte trasera de la mototaxi donde viajaba la menor, momento en el que la adolescente cae al pavimento y es aplastada por las llantas del pesado tráiler que venía en sentido contrario.

"La policía no se ha bajado a darle los primeros auxilios. La gente ha tenido que intervenir, ellos mismos han bajado la camilla que tiene la policía (…) Luego llegaron más patrulleros para resguardar el tráiler y pueda descargar su mercadería", señalaron. En esa línea, sostuvieron que los efectivos no le habrían dado los primeros auxilios.

Cabe señalar que el conductor del tráiler, identificado como Miguel Ángel F. R. se encuentra detenido en la comisaría de El Obrero. Asimismo, se conoció que los dos mototaxistas implicados en el siniestro se dieron a la fuga.

Al respecto, el jefe de la Región Policial de Piura, Manuel Farías, sostuvo que vienen investigando el accidente para identificar si los agentes incumplieron la normativa vigente.

