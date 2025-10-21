HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     
Sociedad

Obrero pierde la vida tras el derrumbe de una vivienda en construcción en Arequipa: sus compañeros denuncian malas condiciones de trabajo

Sindicalistas piden la intervención de la Fiscalía y justicia tras la pérdida de su colega.

Gremio de la Construcción Civil denuncia que los accidentes laborales son constantes en Arequipa. Foto: Composición LR / Mirelia Quispe, La República
Gremio de la Construcción Civil denuncia que los accidentes laborales son constantes en Arequipa. Foto: Composición LR / Mirelia Quispe, La República

Un accidente trágico ocurrió hoy, 21 de octubre, en Villa Continental Cayma, Arequipa, donde un obrero identificado como Herly Gómez Cachique perdió la vida durante la construcción de una vivienda en un lugar empinado y de alto riesgo.

Tras lo ocurrido, dirigentes del Sindicato de Construcción Civil llegaron al lugar de la tragedia, que permaneció durante horas con el cuerpo de su compañero entre los escombros, para comunicarse con la familia, brindarles apoyo, buscar justicia y verificar si el lugar contaba con los permisos correspondientes.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI, 10 AÑOS PARA UN ARCHIVO Y T3RRUQU34R COMO MÉTODO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Accidentes laborales son constantes

Los dirigentes del sindicato, en declaraciones a La República, denunciaron que existen registros de otros incidentes en diferentes construcciones donde sus compañeros han sido víctimas de accidentes laborales. La falta de fiscalización y las deficientes condiciones en las obras dejan a los obreros con heridas graves. Amputaciones, pérdida de ojos y otros daños, evidenciando una grave negligencia que, según ellos, las autoridades no toman en serio.

“Sobre construcción civil, las autoridades solo nos llaman revoltosos, pero cada día se pierden vidas o hay obreros heridos. Hay compañeros que quedan amputados, pierden un ojo, quedan cojos, por falta de fiscalización laboral” enfatizó Percy Huaracallo Orcoa, secretario de organización del sindicato de trabajadores de Construcción Civil de Arequipa.

PUEDES VER: Mujer fallece tras cirugía estética en Arequipa: médico que la operó está desaparecido

lr.pe

Piden intervención de la Fiscalía

En el lugar donde se realiza la construcción de la vivienda, se ubica en el sector 3 de Villa Continental Cayma. Según los dirigentes, el sitio era peligroso y, además, el dueño del predio debía haber previsto condiciones de trabajo seguras para sus empleados, ya que se trata de vidas humanas.

“Por más que sea un cachuelo, el dueño debió ver las condiciones de trabajo para nuestro compañero. La Fiscalía tiene que intervenir con toda la ley; no se puede dejar impune la vida que se ha perdido”, acotó el dirigente.

Exigen justicia

Asimismo, expresaron su tristeza por la familia de Herly, originaria de Pucallpa, y anunciaron que, como sindicato, brindarán asesoría y apoyo en la búsqueda de justicia.

Finalmente, también cuestionaron a la Municipalidad de Cayma y su Gerencia de Desarrollo Urbano, por haber otorgado licencias de construcción en un lugar tan empinado y peligroso. Reclamaron una investigación para determinar cómo se concedieron dichos permisos y si se respetaron las normativas correspondientes.

Notas relacionadas
Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas desde el martes 21 al viernes 24 de octubre

Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas desde el martes 21 al viernes 24 de octubre

LEER MÁS
Mujer fallece tras cirugía estética en Arequipa: médico que la operó está desaparecido

Mujer fallece tras cirugía estética en Arequipa: médico que la operó está desaparecido

LEER MÁS
Tía María: Jaime Quito demanda la nulidad de resolución que autoriza inicio de proyecto minero

Tía María: Jaime Quito demanda la nulidad de resolución que autoriza inicio de proyecto minero

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Temblor en Perú HOY, 21 de octubre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Temblor en Perú HOY, 21 de octubre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

LEER MÁS
Temblor de magnitud 6,0 remeció hoy Zarumilla, Tumbes, según IGP

Temblor de magnitud 6,0 remeció hoy Zarumilla, Tumbes, según IGP

LEER MÁS
¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima Metropolitana? Esto se sabe

¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima Metropolitana? Esto se sabe

LEER MÁS
Conductor de la tercera edad salva de morir tras ataque de 7 balazos contra bus Translicsa en SMP: "Corrí a toda velocidad"

Conductor de la tercera edad salva de morir tras ataque de 7 balazos contra bus Translicsa en SMP: "Corrí a toda velocidad"

LEER MÁS
Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

LEER MÁS
Primeros puestos de Ingeniería Biomédica y Física ingresaron a la UNMSM con sencillo método: “Es mejor hacer un poco bien que mucho, pero mal”.

Primeros puestos de Ingeniería Biomédica y Física ingresaron a la UNMSM con sencillo método: “Es mejor hacer un poco bien que mucho, pero mal”.

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

Luis Advíncula involucrado en accidente de tránsito: lateral de la selección peruana fue denunciado tras chocar e intentar fugar en Argentina

Inseguridad: "Perú requiere 20 nuevos penales y un pacto nacional"

Sociedad

Inseguridad: "Perú requiere 20 nuevos penales y un pacto nacional"

Cusco: mineros de Chumbivilcas bloquean el Corredor Vial Sur en medio de reclamos por formalización

Lima Arena: el nuevo espacio de la cultura y el entretenimiento en Perú

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Transparencia condena asesinato de Eduardo Ruiz: "No existe justificación para la PNP"

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

Papá de Trvko sirvió al Ejercito y responde a Fernando Rospigliosi: "Yo he combatido contra el terrorismo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025