Obrero pierde la vida tras el derrumbe de una vivienda en construcción en Arequipa: sus compañeros denuncian malas condiciones de trabajo

Gremio de la Construcción Civil denuncia que los accidentes laborales son constantes en Arequipa. Foto: Composición LR / Mirelia Quispe, La República

Un accidente trágico ocurrió hoy, 21 de octubre, en Villa Continental Cayma, Arequipa, donde un obrero identificado como Herly Gómez Cachique perdió la vida durante la construcción de una vivienda en un lugar empinado y de alto riesgo.

Tras lo ocurrido, dirigentes del Sindicato de Construcción Civil llegaron al lugar de la tragedia, que permaneció durante horas con el cuerpo de su compañero entre los escombros, para comunicarse con la familia, brindarles apoyo, buscar justicia y verificar si el lugar contaba con los permisos correspondientes.

Accidentes laborales son constantes

Los dirigentes del sindicato, en declaraciones a La República, denunciaron que existen registros de otros incidentes en diferentes construcciones donde sus compañeros han sido víctimas de accidentes laborales. La falta de fiscalización y las deficientes condiciones en las obras dejan a los obreros con heridas graves. Amputaciones, pérdida de ojos y otros daños, evidenciando una grave negligencia que, según ellos, las autoridades no toman en serio.

“Sobre construcción civil, las autoridades solo nos llaman revoltosos, pero cada día se pierden vidas o hay obreros heridos. Hay compañeros que quedan amputados, pierden un ojo, quedan cojos, por falta de fiscalización laboral” enfatizó Percy Huaracallo Orcoa, secretario de organización del sindicato de trabajadores de Construcción Civil de Arequipa.

Piden intervención de la Fiscalía

En el lugar donde se realiza la construcción de la vivienda, se ubica en el sector 3 de Villa Continental Cayma. Según los dirigentes, el sitio era peligroso y, además, el dueño del predio debía haber previsto condiciones de trabajo seguras para sus empleados, ya que se trata de vidas humanas.

“Por más que sea un cachuelo, el dueño debió ver las condiciones de trabajo para nuestro compañero. La Fiscalía tiene que intervenir con toda la ley; no se puede dejar impune la vida que se ha perdido”, acotó el dirigente.

Exigen justicia

Asimismo, expresaron su tristeza por la familia de Herly, originaria de Pucallpa, y anunciaron que, como sindicato, brindarán asesoría y apoyo en la búsqueda de justicia.

Finalmente, también cuestionaron a la Municipalidad de Cayma y su Gerencia de Desarrollo Urbano, por haber otorgado licencias de construcción en un lugar tan empinado y peligroso. Reclamaron una investigación para determinar cómo se concedieron dichos permisos y si se respetaron las normativas correspondientes.