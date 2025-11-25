Dictan 28 meses de prisión preventiva contra alias 'El jorobado' por el presunto delito de organización criminal

La Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste sostiene que Adam Smith Lucano Cotrina, alias 'El jorobado', líder de la organización criminal 'Los sanguinarios de la construcción', habría incurrido en el presunto delito de organización criminal, en agravio del Estado. Además, estaría vinculado en actos de extorsión y usurpación de terrenos.

La medida de 28 meses de prisión preventiva en su contra, que equivale a dos años y cuatro meses, fue fundada por el juez Roberth Rimachi del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla. Por su parte, el equipo fiscal también le imputó los delitos de extorsión, homicidio, homicidio en grado de tentativa y lesiones seguidas de muerte.

'El jorobado' y su red delictiva de lavado de dinero

Durante la investigación se determinó que Smith Lucano tenía vínculos con la Municipalidad de Carabayllo, en Lima, como proveedor, específicamente mediante el alquiler de camionetas para eventos musicales, actividad que realizaba junto a otros miembros de la presunta organización delictiva.

No obstante, a fines de octubre de este año, la División contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional detectó que alias 'El Jorobado' había levantado una red empresarial dedicada al negocio del entretenimiento, a través de la cual lavaba millones de soles provenientes del cobro de cupos a conciertos de Lima Norte

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que, entre abril de 2018 y julio de 2024, el delincuente movió más de 3 millones de soles mediante pequeños depósitos y operaciones en efectivo. Entre las empresas fachada figuraban: A&S Producciones, dedicada a la organización de conciertos; Inversiones & Negocios EIRL, encargada de la distribución de bebidas; Cerlimas, que controlaba la venta de cerveza; SK&J Servicios Generales, responsable del alquiler de baños portátiles; y Técnica y Construcción SG S.A.C., que firmaba contratos con distintas municipalidades.

