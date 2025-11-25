HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Delincuentes incendian auto de emprendedor en Independencia tras confundirlo con colectivero: grabaron el incidente para exigir cupos

La familia de la víctima niega amenazas extorsivas previas y asegura que el hombre se dedica solo a su negocio de pastelería, sin relación con colectiveros locales de la zona.

Extorsionadores incendiaron el auto de un emprendedor pastelería en El Ermitaño, Independencia, por confusión con un colectivero. El ataque fue grabado por los delincuentes.
Extorsionadores incendiaron el auto de un emprendedor pastelería en El Ermitaño, Independencia, por confusión con un colectivero. El ataque fue grabado por los delincuentes. | América Noticias. | América Noticias.

Durante la madrugada del 25 de noviembre, en la zona de El Ermitaño, en el distrito de Independencia, extorsionadores incendiaron el auto de un emprendedor dedicado a la pastelería tras confundirlo con un colectivero de la zona.

Según se observa en el video difundido por los mismos delincuentes, un sujeto encapuchado se acerca al vehículo y rompe las lunas mientras este se encontraba estacionado en la vía pública. Segundos después, lanza un artefacto incendiario al interior. Todo el ataque fue grabado por su cómplice.

Trágico accidente en Chancay: dos muertos y personas atrapadas tras choque entre bus El Dorado y tráiler en km 76 de la Panamericana Norte

Familia niega amenazas extorsivas previas

La familia de la víctima señaló que el hombre no había sido víctima de extorsiones previas. Asimismo, negó que tenga alguna relación con los colectiveros de la zona de Cahuide, en Comas. “Nunca nos han amenazado. Él solo se dedica a su negocio, no se mete con nadie”, afirmó un pariente.

En el mensaje dejado por los delincuentes, junto con el video del auto en llamas, se advertía que si los colectiveros de la zona no "se ponían en línea", los ataques contra ellos continuarían.

“La gente está con miedo. Si le pasa a alguien que ni siquiera hace colectivo, ¿qué nos espera a los demás?”, expresó una vecina que prefirió mantener su nombre en reserva. Algunos temen que estos grupos hayan comenzado a cobrar cupos a emprendedores que trabajan honestamente en el barrio.

