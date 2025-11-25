HOYSuscripcion LR Focus

Beneficencia de Lima intenta desalojar a adultos mayores residentes del Hogar La Sagrada Familia: "Hemos vivido aquí más de 15 años"

Los residentes aseguran que solo la habitación 58 presenta problemas debido a daños causados por un vecino. El señor Amez, residente de la casa hogar, defiende que el resto del edificio es seguro y habitable, rechazando la clausura en el Rímac.

Miembros del Hogar Sagrada Familia se niegan a ser trasladados al Hogar Canevaro
Miembros del Hogar Sagrada Familia se niegan a ser trasladados al Hogar Canevaro | Francisco Erazo | Composición LR

Adultos mayores que residen en el Hogar La Sagrada Familia, en la avenida Francisco Pizarro, en el distrito del Rímac, denunciaron que la Beneficencia de Lima ha intentado desalojarlos tras un informe de Defensa Civil, donde indican que el lugar sería inhabitable y con poca transitabilidad. Sin embargo, las personas de la tercera edad sostienen que el estudio se refiere únicamente a la habitación número 58 y no a la totalidad del predio.

"La Beneficencia está distorsionando todo diciendo que el edificio está en ruinas, lo cual no es cierto (...) el problema solo es la habitación colindante con un vecino, quien rompió su pared y no se dio cuenta de que afectó la pared del cuarto de La Sagrada Familia", sostuvo el señor Amez para La República, quien es residente en el lugar hace más de 15 años.

PUEDES VER: Casa de Todos en el Cercado de Lima luce abandonada y con estructuras oxidadas tras reabrirse como refugio para mujeres luego de dos años

Adultos mayores aseguran que el Hogar La Sagrada Familia es habitable

El residente Amez considera que la Beneficencia ha distorsionado el informe de Defensa Civil. "Han clausurado el edificio, pero no implica que no podamos entrar y salir", sostuvo. Asimismo, contó que se han llevado muebles, extintores de incendio, lavadoras, cocinas, refrigeradoras, hornos microondas, entre otros.

Informe de Defensa Civil del Rímac sobre el estado de la casa hogar. Foto: Francisco Erazo

Informe de Defensa Civil del Rímac sobre el estado de la casa hogar. Foto: Francisco Erazo

El informe comprueba la caída de una pared de adobe, a consecuencia de los trabajos de erradicación en una pared muy húmeda. "El colapso de la mencionada pared se ha producido por trabajos que ha iniciado la señora Gloria Umeres Rojas", se lee en el documento. Asimismo, en uno de los puntos se precisa que la habitación N.º 58 y otra se encuentra en situación de riesgo muy alto.

Tras la inspección realizada en la Av. Francisco Pizarro, Defensa Civil concluye que "no reúne las condiciones de seguridad para su habitabilidad, salubridad y transitabilidad". Por ello, se determinó como de riesgo muy alto la zona afectada por el colapso de la pared colindante con un vecino.

Incluso, los adultos mayores precisaron que lo más grave es que se llevaran elementos con los que atienden sus enfermedades. Por ello, se niegan a ser trasladados a la Casa Hogar de Canevaro, pues sostienen que hay una mala relación entre su personal con los residentes de la tercera edad. "Las personas que quieren que les cambien los pañales, les dicen que todavía no es hora. Están sucios, horas de horas", lamentó.

PUEDES VER: Construcción del bypass Las Torres de Lima entra a su etapa final, pero reportan caos vehicular durante ejecución

Un llamado a las autoridades

Amez solicitó el apoyo tanto del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, como la del mismo presidente del Perú, José Jerí, para que puedan vivir con tranquilidad en el mismo predio. "Hemos vivido aquí más de 15 años. No tiene ninguna rajadura, es una estructura sólida y resistente", sostuvo tras indicar que en el Hogar La Sagrada Familia solo viven 9 personas actualmente.

De acuerdo a las imágenes de La República, un camión de la Beneficencia de Lima se encontraba en las afueras de la casa hogar para empezar el desalojo de los muebles. "(No queremos ir a Canevaro) Es una rinconada, no hay policía. He vivido aquí 4 años. Se están llevando bienes y muebles (...) Mis compañeros no están de acuerdo", sostuvo otra residente de Sagrada Familia.

Postura de la Beneficencia de Lima

La Beneficencia de Lima emitió un comunicado sobre el cierre del Centro Gerontológico Sagrada Familia, en donde indica que el inmueble fue declarado inhabitable y de riesgo muy algo por la Municipalidad Distrital del Rímac. "Se trata de una estructura con más de cien años de antigüedad cuyo deterioro estructural representa un peligro inminente para la integridad de los adultos mayores residentes", se lee.

Por ello, precisó que 20 de los 29 residentes ya han sido trasladados al Hogar Canevaro. De acuerdo con pronunciamiento, los adultos mayores reciben atención integral en un entorno seguro. Sin embargo, esta posición no ha sido aceptada por las 9 personas de la tercera edad que aún continúan en el Hogar Sagrada Familia y quienes piden vivir con tranquilidad.

