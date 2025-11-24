HOYSuscripcion LR Focus

Economía

TUUA de transferencia en el aeropuerto Jorge Chávez: conoce la tarifa que debes pagar si haces escala

En sesión extraordinaria, Ositrán aprobó la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) dirigida a los pasajeros que realicen escala en el nuevo terminal del Jorge Chávez. Medida regirá hasta fines del 2030.

Actualmente, los pasajeros que realizan escala en Lima no pagan una tarifa de conexión. Esto cambiará con la aplicación de la TUUA. Foto: composición LR/Andina
La aplicación de la tarifa de conexión -o la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia- en el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez ya cuenta con montos definitivos, según informó el Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán).

Dicha decisión llega en medio de diferencias entre las aerolíneas y el concesionario Lima Airport Partners (LAP) por los posibles riegos que ocasionaría esta medida en cuanto al costo, la demanda y la competitividad con otros hubs regionales. No obstante, los precios que deberán pagar los pasajeros que hacen escala en Lima ya fue determinado por Ositrán en cumplimiento de la Adenda 6 del Contrato de Concesión firmada por el Estado peruano y Lima Airport Partners.

PUEDES VER: Aeropuerto Jorge Chávez: LAP retrasa apertura de pista principal hasta el 20 de diciembre, más de 350 vuelos serían afectados

Ositrán fija tarifa final de la TUUA: esto pagarán los pasajeros

Tal y como lo había anunciado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en coordinación con LAP, el cálculo de la TUUA de Transferencia para los pasajeros de vuelos internacionales y nacionales ya fue fue oficializado. Luego de un proceso abierto y de escuchar a las partes interesadas, el Consejo Directivo de Ositrán ha fijado estos montos hasta el 31 de diciembre del 2030:

  • TUUA de Transferencia para los pasajeros INT-INT (Internacional): US$10,05, es decir, S/34,05, por pasajero.
  • TUUA de Transferencia para los pasajeros DOM-DOM (Nacional): US$6,32, es decir, S/21,41, por pasajero. 

Desde el organismo regulador aseguraron que estas tarifas, menores a las aprobadas de forma provisional, han sido producto de un análisis exhaustivo que fue materializado por el miembros de dicha entidad y su equipo técnico.

PUEDES VER: Ley de Presupuesto 2026 no incluye las 38.000 becas anunciadas por el Gobierno: 20.000 de Beca 18 quedan sin financiamiento

Demoras en la definición de la TUUA

Hace dos semanas, Latam Airlines Perú y Sky Airlines confirmaron la cancelación de rutas internacionales en forma de protesta por la aplicación de la nueva TUUA. A estas compañías se sumaron las advertencias de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) respecto a que el incremento de costos afectaría la competitividad del aeropuerto frente a otros hubs sudamericanos y podría modificar las rutas de tránsito de los pasajeros internacionales. 

Ante los cuestionamientos a esta medida que iba a regir, en un inicio, desde el 27 de octubre, el MTC informó que LAP decidió aplazar su implementación hasta el 7 de diciembre de 2025, con el propósito de finalizar los procesos de revisión tarifaria y actualizar la normativa correspondiente.

Según Ositrán, el proceso de diálogo para definir los montos de la TUUA se pudo iniciar desde el 11 de septiembre, fecha a partir de la cual, luego de casi dos años, el Consejo Directivo recuperó el quórum para sesionar. La primer acción de sus miembros fue evaluar los argumentos presentados por los usuarios de la infraestructura aeroportuaria, por lo que se presentaron en la sesión extraordinaria de ese mes.

PUEDES VER: ONP, bono de reconocimiento: exigen al Gobierno que cumpla con entregar el beneficio para peruanos

"Para tomar la mejor decisión se han recibido informes escritos y orales de distintas entidades privadas y públicas como el MTC, LAP, International Air Transport Association (IATA), la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) y el Órgano de Control Institucional del Ositrán", explicaron.

Bajo su análisis, la metodología de cálculo utilizada en el presente proceso es consistente, justificada y apropiada dentro del marco de la regulación económica y las necesidades de desarrollo del Aeropuerto Jorge Chávez. De esta manera, resaltaron que su decisión cumple el compromiso del comunicado del 24 de octubre, hecho en conjunto con otras entidades del Poder Ejecutivo.

