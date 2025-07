Con el inicio de julio 2025, la empresa Lima Airport Partners (LAP), concesionaria del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, emitió un pronunciamiento sobre la iniciativa propuesta por el actual ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, de reabrir el antiguo terminal. Cabe destacar que este fue cerrado el pasado 1 de junio de modo oficial.

La medida buscaría unir ambas infraestructuras por medio de una vía subterránea o monorriel. Al respecto, el exministro de Transportes, Carlos Estremadoyro, señaló: "Sí se podría utilizar como un mall temporalmente, porque el nuevo terminal ahora tiene una capacidad que no la vamos a cubrir". "En unos 5 años, el nuevo aeropuerto ya va a estar totalmente saturado. Entonces, el antiguo terminal lo podemos reabrir", sugirió.

Antiguo Jorge Chávez se conectaría con el nuevo terminal vía terrestre

Estremadoyro aseguró que la idea de ejecutar una vía aérea que conectes ambos terminales no es lo más recomendable. "Vas a pasar por todas las áreas que ahorita ya están consolidadas, donde hay las agencias de carga, donde está las instalaciones de la Marina, del Ejército, etcétera. (…) Va a tener el mismo problema que tiene el puente Santa Rosa, es decir, no puede ser muy elevado".

En su lugar, priorizó puntos claves, como estaciones de trenes por los que debería transitar este tramo terrestre. "Nos estamos olvidando de la línea del Metro que pasa por la Faucett y que tiene una estación ahí en la entrada del aeropuerto. Entonces, más bien lo ideal sería, desde esa estación, sacar el tren en la avenida. Pasas por debajo del estacionamiento y tienes una parada en el antiguo terminal que va a servir para atender".

"Si queremos reabrirlo en algún momento ya tenemos conectado todo. Pasas por debajo de la pista 1 de la antigua pista y llegas hasta el nuevo terminal. Entonces, con eso dejas preparado el aeropuerto para lo que sea en toda la vida útil del aeropuerto", agregó.

Antiguo Jorge Chávez podría funcionar como mall, según extitular del MTC

"No me suena mal que funcione como mall. Son instalaciones que las montas y las desmontas, o sea, solamente cambias el driver que estaba en una forma y lo pones en otra nada más. Aparte, ya tiene los stands", afirmó el exministro. "Repones el equipamiento ya más moderno, obviamente los escáneres y los portales", agregó.

En esa línea, aclaró no se harían grandes cambios en las instalaciones para hacer uso de la misma. "No vas a cambiar la estructura. Si la estructura ahorita ya está, ya tiene las áreas de estacionamiento para los vehículos. Tiene todas las instalaciones, o sea, no desmontar todo eso, dejarlo ahí temporalmente".

Adicionalmente, insistió en que si funciona como mall, podría ser de gran utilidad para la ciudadanía peruana. "Le vamos a dar una alternativa a la gente que se moviliza por esa zona. También, es una alternativa donde inclusive pueden esperar. Y, efectivamente, más adelante, ahorita no, entren en el nuevo terminal si les alcanza el espacio, si tienen las comodidades".

