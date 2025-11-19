Solo 27 segundos fueron suficientes para que un ladrón se lleve una costosa laptop de un recién inaugurado minimarket en Chiclayo, en la región Lambayeque. El rostro del delincuente quedó grabado, por lo que ahora los propietarios del negocio piden a la Policía Nacional que se dé su captura.

Sucedió en una conocida urbanización

Según conoció La República, los hechos sucedieron la mañana del último martes 18 de noviembre cuando un sujeto, que vestía una casaca azul, polo color rojo, una gorra blanca y una mochila, ingresó al establecimiento ubicado en la urbanización Los Sauces del distrito de Pimentel.

Luego de observar que el personal que atendía no se encontraba en su puesto en ese momento, procedió a tomar la computadora portátil, desconectarla y llevársela escondida dentro de su ropa. No obstante, su rostro y todo su actuar quedó registrado por una de las cámaras instaladas en el interior de este comercio.

La laptop sustraída tendría un valor que superaría los 2.500 soles y era la principal herramienta para el funcionamiento de este minimarket.

Con las imágenes de videoseguridad los propietarios del local hicieron la denuncia ante la Policía Nacional, por lo que ahora esperan que las autoridades puedan capturar a este avezado hampón y evitar que más negocios de Pimentel se conviertan en su nuevo objetivo.