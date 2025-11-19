En menos de 30 segundos delincuente se lleva laptop de recién inaugurado minimarket en Chiclayo
La cara del ladrón quedó grabada por las cámaras, por lo que los dueños del negocio esperan que sea capturado pronto por la Policía.
- Puesto policial en peligro por filtración de lluvia en Chiclayo: vecinos piden apoyo de autoridades
- Sujeto es detenido tras asesinar a su propia madre y su abuela en doble crimen en Chiclayo
Solo 27 segundos fueron suficientes para que un ladrón se lleve una costosa laptop de un recién inaugurado minimarket en Chiclayo, en la región Lambayeque. El rostro del delincuente quedó grabado, por lo que ahora los propietarios del negocio piden a la Policía Nacional que se dé su captura.
Puedes ver: Puesto policial en peligro por filtración de lluvia en Chiclayo: vecinos piden apoyo de autoridades
Sucedió en una conocida urbanización
Según conoció La República, los hechos sucedieron la mañana del último martes 18 de noviembre cuando un sujeto, que vestía una casaca azul, polo color rojo, una gorra blanca y una mochila, ingresó al establecimiento ubicado en la urbanización Los Sauces del distrito de Pimentel.
TE RECOMENDAMOS
JOSÉ JERÍ EXTIENDE EL ESTADO DE EMERGENCIA Y ZAIRA ARIAS EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
Luego de observar que el personal que atendía no se encontraba en su puesto en ese momento, procedió a tomar la computadora portátil, desconectarla y llevársela escondida dentro de su ropa. No obstante, su rostro y todo su actuar quedó registrado por una de las cámaras instaladas en el interior de este comercio.
La laptop sustraída tendría un valor que superaría los 2.500 soles y era la principal herramienta para el funcionamiento de este minimarket.
Con las imágenes de videoseguridad los propietarios del local hicieron la denuncia ante la Policía Nacional, por lo que ahora esperan que las autoridades puedan capturar a este avezado hampón y evitar que más negocios de Pimentel se conviertan en su nuevo objetivo.