Vecinos alertan sobre la falta de patrullaje en la zona, donde han ocurrido al menos cinco detonaciones en meses recientes. Foto: Mabel Alva/ La República.

Vecinos alertan sobre la falta de patrullaje en la zona, donde han ocurrido al menos cinco detonaciones en meses recientes. Foto: Mabel Alva/ La República.

En horas de la madrugada de este 21 de noviembre, un nuevo atentado se registró en una vivienda ubicada en el sector A, grupo 5 de la zona Huáscar, en el distrito de San Juan de Lurigancho. Según los vecinos, los desconocidos llegaron al lugar y dejaron el artefacto explosivo frente al domicilio de tres pisos, que ocasionó afectaciones en ventas y la puerta principal. Producto de la onda expansiva, otras tres casas más, y vehículos estacionados, resultados dañados.

Afortunadamente, no se registraron heridos. El dueño de la vivienda, dedicado al negocio textil en Gamarra, declaró que no ha sido víctima de amenazas ni extorsiones, por lo que la Policía Nacional del Perú (PNP), investiga el hecho. Frente al lugar, donde se encuentra una losa deportiva, ya se han registrado por lo menos cinco detonaciones en los últimos meses

TE RECOMENDAMOS CONGRESO SE SUBE EL PRESUPUESTO A S/257.562 MILLONES | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Vivienda afectada tras detonación de artefacto explosivo. Foto: Mabel Alva / La República.

Cámaras de seguridad registran en incidente en SJL

Imágenes de las cámaras de seguridad captaron el momento del ataque: se observa a un sujeto con casaca blanca y jean llegar al inmueble y, segundos después, detonar un explosivo que destruye la reja, las ventanas y parte de la columna lateral de la vivienda, cuya fachada es de color verde.

Afortunadamente, los propietarios no se encontraban en el lugar. Los cuidadores del predio señalaron al programa Buenos Días Perú que solo una persona suele dormir allí por temporadas, pero tampoco estaba presente al momento del estallido.

Los vecinos de la zona indicaron que la explosión los alarmó y denunciaron la falta de patrullaje y presencia policial. “No patrullan casi nunca, y los robos sí ocurren en las avenidas cercanas”, comentó una residente.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.