Sociedad

Línea 1 del Metro de Lima: ¿es necesario subir el pasaje para el proyecto de financiamiento del aumento de trenes?

Con la propuesta de aumentar la flota de trenes de la Línea 1 del Metro de Lima, se espera reducir el tiempo de espera de 3 a 2 minutos, mejorando la circulación y la seguridad de los pasajeros mediante la implementación de puertas de andén.

Se prevé que en los próximos años aumente la flota de trenes de la Línea 1 del Metro de Lima, a través de un plan de financiamiento que se discutirá en 2026.
Se prevé que en los próximos años aumente la flota de trenes de la Línea 1 del Metro de Lima, a través de un plan de financiamiento que se discutirá en 2026.

En el 38° Congreso Anual de la Asamblea General de ALAMYS, el presidente del directorio de la Línea 1 del Metro de Lima, Manuel Wu, se dirigió a los medios de comunicación para anunciar un plan de financiamiento para este medio de transporte en 2026. Este plan será discutido con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para evaluar, entre diversas medidas, el aumento de trenes, la implementación de nuevas cocheras operativas y otras obras eléctricas.

El ingeniero Miguel González Bedoya, en declaraciones a La República, destacó la importancia de la ejecución de este proyecto. Sin embargo, recalcó que para ello sería necesario seguir un desarrollo de trámites que tomarían tiempo, comenzando con la firma de una adenda entre el MTC y el concesionario, en la que se tratarían los presupuestos, los alcances, los objetivos y la inversión que implicarían las obras. Por otro lado, también mencionó si sería necesario o no el aumento del pasaje para financiar el proyecto.

¿Es necesario subir el pasaje para financiar el aumento de trenes de la Línea 1 del Metro de Lima?

El ingeniero señaló que no era necesario subir el pasaje para financiar el aumento de la flota de trenes de la Línea 1 del Metro de Lima, ni para otro tipo de obras técnicas, como la mejora de la infraestructura de las estaciones. "Es una decisión de Estado. Ellos pueden pagarlo", indicó. Sin embargo, recalcó que el pago de S/1.50 no cubre en su totalidad el mantenimiento y la operación del Metro de Lima, ya que señaló que el Estado era el encargado de subvencionar lo restante. "Lo demás es el impuesto que pagamos todos los peruanos cada año".

Asimismo, indicó que los gastos generados por los 600.000 pasajeros que usaban el tren a diario durante un año representaban solo el 35% del total necesario para mantener las instalaciones y pagar al concesionario. "El 65% lo solventa el Estado". Por otro lado, señaló que esa subvención era necesaria, ya que hay personas en el Perú que no cuentan con muchos recursos económicos y dependen de ese bajo tarifario para trasladarse.

¿Se acabarán las colas si se aumenta la flota de trenes de la Línea 1 del Metro de Lima?

El ingeniero González mencionó que, si se ejecuta la medida de aumentar la flota de trenes, lo que implicaría un aumento de la demanda, el tiempo de espera se reduciría de 3 minutos a 2 minutos, lo que sí generaría una disminución de las colas en las estaciones, aunque no su desaparición. "Hay personas que son potencialmente demandantes del servicio", precisó, refiriéndose a que existen sectores de la población no contemplados que, probablemente, al ver el aumento del transporte público, se animarían a utilizarlo de manera recurrente. "Y lo saturan otra vez".

Indicó que, en caso de mantenerse la misma cantidad de pasajeros calculada, no existirían problemas con las colas. "Primero, porque la demanda aumenta, van a encontrar más espacio en los trenes y la situación será más fluida". El otro motivo es la implementación de las puertas de andén, que contribuirán a la seguridad de los pasajeros al reducir situaciones de riesgo, como accidentes por empujones o al estar en el borde para abordar el tren.

Además, ayuda a que los usuarios tomen el tren de manera ordenada, lo que reducirá los tiempos de parada y mejorará la puntualidad. Si se implementan estos mecanismos, el sistema podrá operar más trenes y con un ciclo de estaciones más rápido.

