Tendencias

Alumno de la UNI explica por qué es imposible plagiar un examen: “Ese ejercicio no lo encuentro en ningún lado”

Estudiante, que realiza contenido para Kick, comentó la complejidad de los exámenes y la dificultad para estudiar en la UNI.

Usuarios reaccionan ante la dificultad de los ejercicios de la UNI.
Usuarios reaccionan ante la dificultad de los ejercicios de la UNI. | Foto: composición LR/ Son Joshe/Kick

Un estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) dio detalles sobre los exigentes exámenes de esta casa de estudios y sorprendió a usuarios de TikTok. El estudiante, que realiza transmisiones en Kick, detalló a sus seguidores lo complicado que es prepararse para estas evaluaciones. La historia viral alcanzó más de 5 millones de vistas en dicha plataforma.

Alumno de la UNI asegura que es imposible plagiar un examen

Durante una transmisión de Kick, el estudiante comentó sobre lo difíciles que son los exámenes en esta casa de estudios. Agregó que la preparación para estas evaluaciones es extremadamente exigente y que, muchas veces, los alumnos no saben ni por dónde empezar a estudiar debido al nivel de complejidad de los cursos.

PUEDES VER: Universitario de la UNI comparte el secreto para nunca reprobar un examen

lr.pe

De esta forma, explicó que plagiar un examen en la UNI es prácticamente imposible. Entre bromas y frustración, señaló que los ejercicios que colocan los docentes no existen en ninguna plataforma ni libro accesible. "Mi profesor pone un ejercicio y ese ejercicio no lo encuentro en YouTube, no lo encuentro en Google, no lo encuentro en TikTok, no lo encuentro en ningún lado. Ese ejercicio no sé de dónde fue creado", comentó, destacando que incluso herramientas como ChatGPT resultarían deficientes.

También mencionó que algunos problemas solo aparecerían en algunos libros rusos, pero que él no entiende el idioma: "¿Cómo voy a traducir 600 o 700 páginas?", expresó. El joven admitió que la desesperación lo invade porque siente que no tiene de dónde estudiar.

PUEDES VER: Peruano sorprende al narrar cómo logró comprar su primer auto sin ahorros: "En un año descansé solo 5 días"

lr.pe

Usuarios señalan que algunos ejercicios de la UNI están en libros rusos

El testimonio del alumno de la UNI generó cientos de reacciones de estudiantes que se sintieron identificados con la falta de recursos y la enorme dificultad de las evaluaciones en la UNI. "El libro de Piskunov es su 'Coquito' de la UNI", "Mi primo está en la UNI y su profesor en un examen les dijo que si desean pueden hacer el examen en parejas y con sus apuntes, hasta con Google", "Hay profesores que si utilizar ejercicios de libros rusos", "Una vez encontré un ejercicio de mi examen UNI en chino mandarín, de Tailandia, igual saque 05 porque es el único que encontré", "Hay algunas personas que venden la traducción de libros rusos", describieron en TikTok.

Lo más visto
Lo último
Ofertas

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tendencias

Estados Unidos

Política

