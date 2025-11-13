HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

DNI electrónico gratis este 17 y 18 de noviembre: sedes, requisitos y beneficiarios confirmados por RENIEC

Reniec y las municipalidades de Loreto, Junín y Apurímac habilitarán jornadas gratuitas del DNI electrónico para menores, adultos mayores y ciudadanos vulnerables.

Campañas gratuitas del DNI electrónico programadas para el 17 y 18 de noviembre
Campañas gratuitas del DNI electrónico programadas para el 17 y 18 de noviembre | Foto: Andina/Composición LR

Las municipalidades de Loreto, Junín y Apurímac, junto con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), impulsarán jornadas gratuitas dirigidas a ciudadanos de todas las edades. Estas acciones se realizarán en zonas urbanas, rurales y periféricas de cada región, con prioridad para menores y adultos mayores que necesiten obtener o renovar su documento de identidad.

En estas fechas, los ciudadanos podrán tramitar por primera vez su DNI electrónico, renovar el que ya poseen o solicitar duplicados. Las autoridades señalaron que estas acciones buscan acercar los servicios de identificación y promover una mayor inclusión social, a fin de que más personas accedan a trámites y servicios públicos que requieren documentación vigente.

PUEDES VER: Paro nacional del Sutep hoy, 13 de noviembre: docentes acatan huelga y Minedu aclara situación de clases

Municipalidades de Loreto, Junín y Apurímac realizarán jornadas gratuitas del DNI electrónico

La Municipalidad Distrital de Lagunas, en Alto Amazonas, anunció una jornada especial para quienes necesiten obtener su DNI electrónico por primera vez o renovarlo por pérdida o caducidad. La atención iniciará a las 8:30 a. m. en el palacio municipal y tendrá cupos limitados, por lo que se aconseja llegar temprano. En paralelo, la Municipalidad Distrital de Huaripampa, en Jauja, confirmó una campaña gratuita dirigida a menores de 0 a 17 años, adultos mayores de 60 años, personas con discapacidad y ciudadanos clasificados en extrema pobreza según el SISFOH. Este servicio empezará a las 9 a. m. en el auditorio municipal y atenderá exclusivamente a los grupos priorizados.

A su vez, la Municipalidad Distrital de Maras, en la provincia de Cotabambas, comunicó que los días 17 y 18 de noviembre se llevará a cabo una jornada gratuita para facilitar el cambio del DNI convencional (azul o amarillo) al formato electrónico. Este beneficio se dirigirá a menores, adultos mayores y personas de 18 a 59 años que cuenten con Ficha Socioeconómica del Sisfoh y tengan la clasificación de pobreza o pobreza extrema. La atención arrancará a las 9 a. m. en el auditorio municipal.

