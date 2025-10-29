Se registra fuerte incendio en Escuela PNP de Puente Piedra: 6 unidades de bomberos atienden el siniestro

Reportan un fuerte incendio en la Escuela PNP de Puente Piedra. | Composición LR | Difusión

Un fuerte incendio se registra al interior de la Escuela de la Policía Nacional del Perú en Puente Piedra. Al lugar han llegado 6 unidades de bomberos para enfrentar las llamas que viene arrasando con un almacén de la instalación. Hasta el momento, se desconoce las causas del suceso.

