Se registra fuerte incendio en Escuela PNP de Puente Piedra: 6 unidades de bomberos atienden el siniestro
Usuarios reportan una gran humareda negra que proviene desde la Escuela PNP en la Panamericana Norte. Autoridades han desplegado una ambulancia y cinco máquinas de agua.
- Transportistas acatan paro en Callao EN VIVO: enfrentamientos, pocos buses y bloqueo de av. Néstor Gambetta
- ¿Habrá toque de queda en Lima y Callao durante el estado de emergencia? Esto anunció el gobierno de José Jerí
Reportan un fuerte incendio en la Escuela PNP de Puente Piedra. | Composición LR | Difusión
Un fuerte incendio se registra al interior de la Escuela de la Policía Nacional del Perú en Puente Piedra. Al lugar han llegado 6 unidades de bomberos para enfrentar las llamas que viene arrasando con un almacén de la instalación. Hasta el momento, se desconoce las causas del suceso.
Canal de ayuda
|Policía Nacional del Perú (PNP)
|Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
|Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar
|(01) 411 8000 opción 6
|Alerta médica
|(01) 261 0502
|Clave médica
|(01) 265 8783
|Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)
|106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)