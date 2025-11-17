HOYSuscripcion LR Focus

EE.UU. elimina arancel para más de 100 productos peruanos
Sociedad

Conoce el gigantesco colegio público en Perú con piscina y coliseo: tiene más de 100 años de historia y no está en Lima

Con más de 25 hectáreas de terreno y más de 160 años de historia, este colegio público destaca como la más grande del país por su infraestructura y legado en el sistema escolar del Perú.

El colegio fue reinaugurado en 2013 después de un proceso de reestructuración que empezó en 2010. Foto: Andina
El colegio fue reinaugurado en 2013 después de un proceso de reestructuración que empezó en 2010. Foto: Andina

En Perú, miles de instituciones educativas forman parte del sistema nacional de enseñanza, pero solo una sobresale por su imponente infraestructura y profunda trayectoria histórica. Es el colegio público más grande del país, con una superficie que deja atrás a cualquier otro centro escolar.

Con más de 25 hectáreas de terreno, esta institución no solo lidera en tamaño, sino también en antigüedad. Fundada hace más de 160 años, combina tradición y modernidad con instalaciones únicas como una piscina olímpica, coliseo cerrado, estadio, biblioteca y decenas de aulas distribuidas en múltiples pabellones.

¿Cuál es el colegio público más grande de Perú?

El Colegio Nacional San José, situado en la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque, es el más grande en extensión territorial de todo el país. Este colegio público cuenta con un terreno de 259.114,29 metros cuadrados, equivalentes a más de 25 hectáreas, superando ampliamente a otras instituciones educativas del territorio nacional.

Para comparar, el centro educativo de Lima con mayor área, la Institución Educativa Estatal Juan Guerrero Quimper de Villa María del Triunfo, apenas abarca 6,3 hectáreas, lo que representa una cuarta parte del tamaño del colegio chiclayano.

La ubicación exacta del Colegio Nacional San José es la avenida Elvira García y García N.º 167, en el distrito de Chiclayo. Desde allí, se ha convertido en un símbolo educativo del norte del Perú y un referente en infraestructura pública.

¿Cuál es la historia del Colegio Nacional San José de Chiclayo?

Este colegio no solo destaca por su tamaño, sino también por su legado histórico. Fue fundado el 24 de septiembre de 1859, aunque sus raíces se remontan a 1826, durante la presidencia de Andrés de Santa Cruz en el Consejo de Gobierno.

En 1935, Óscar R. Benavides Larrea, entonces presidente del Perú, colocó la primera piedra de lo que sería su moderna infraestructura, gracias a un terreno donado por la familia Dall'Orso, específicamente por Victoria Silva. El colegio comenzó a funcionar oficialmente en abril de 1944.

Uno de los personajes más destacados ligados a la historia del colegio fue Karl Weiss Schreiber, su primer director, quien tuvo entre sus alumnos al héroe nacional José Abelardo Quiñones Gonzales.

Tras décadas de funcionamiento, en junio de 2010 se inició un proceso de reconstrucción debido al desgaste de su antigua edificación. En 2013, se reinauguraron las nuevas instalaciones, respetando la tradición del colegio, pero adecuándolo a las necesidades actuales.

¿Qué ofrece el Colegio Nacional San José?

El colegio público más grande del Perú se caracteriza por una infraestructura educativa que va mucho más allá de lo convencional. Estas son algunas de las principales áreas que forman parte de su campus:

  • Más de 80 aulas distribuidas en 6 pabellones académicos.
  • Biblioteca escolar equipada para estudiantes de primaria y secundaria.
  • Auditorio multifuncional para eventos educativos y culturales.
  • Salas de cómputo con equipos actualizados.
  • Estadio deportivo, ideal para prácticas de fútbol, atletismo y otras disciplinas.
  • Piscina olímpica, única entre colegios públicos del norte peruano.
  • Coliseo cerrado, utilizado para actividades deportivas y escolares.
  • Sala de banda, como parte de su oferta artística y musical.
  • Zonas verdes y amplios patios, destinados a la recreación de los estudiantes.
