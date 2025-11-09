HOYSuscripcion LR Focus

La población de este país de Sudamérica tiene el mayor porcentaje de títulos universitarios, según OCDE: no es Perú

En el 'Panorama de la Educación 2025', presentado por OCDE, un país sudamericano destaca por contar con más jóvenes con título universitario, alcanzando un 32,9%. Esto lo posiciona dentro del ranking como una de las naciones con la población más educada.

Este país de Sudamérica es tiene una de las poblaciones más educadas, junto a Irlanda y Corea del Sur.
Este país de Sudamérica es tiene una de las poblaciones más educadas, junto a Irlanda y Corea del Sur.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó un reciente informe titulado 'Panorama de la Educación 2025' donde se estudió y se comparó el nivel educativo de jóvenes en edad laboral en 45 países del mundo. Dentro de esta lista, un país de Sudamérica por ser la única de la región en tener un porcentaje mayor de población que cuentan con un título universitario y no es Perú. Esta región es Chile.

Según el informe, un 32,9% de los jóvenes chilenos cuenta con este grado académico, superando así a otros países como Colombia, Argentina y Brasil que tienen un 30, 6%; 23,7% y 21, 5% de la población en edad laborar cuenta con un título universitario, respectivamente. Sin embargo, cabe mencionar que, en el caso del bachillerato o diploma, otra nación se posiciona por delante de Chile.

Chile tiene una de las poblaciones más educada de Sudamérica

De acuerdo con los datos del Panorama de la Educación 2025, Chile se posiciona como uno de los países con la población más educada de Sudamérica. Aunque lidera en el porcentaje de jóvenes con títulos universitarios, en la categoría de bachillerato o diploma, es el país de Argentina que se posiciona por encima de la tabla con un 43,6% de adultos con estudios superiores, frente a un 42,1% que posee la población chilena.

Lo mismo ocurre en la categoría de educación inferior a la secundaria. Mientras que la región argentina cuenta con un 32,2% de su población con este nivel de estudios, en Chile solo un 25,0% alcanza dicho nivel.

La población de Chile lidera el ranking al tener el mayor porcentaje de personas con título universitario.

La población de Chile lidera el ranking al tener el mayor porcentaje de personas con título universitario.

¿Cuál es el país del mundo cuya población es la más educada?

Tomando en cuenta los datos del Panorama de la Educación 2025, el país de Canadá es el que lidera el ranking. Cerca de un 65% de la población canadiense cuenta con un título universitario. A la lista lo sigue la nación de Irlanda y Corea del Sur, con un índice de 57,5% y 56,2%, respectivamente.

