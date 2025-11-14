La nueva jauría del norte fue detenida en 2022, ahora piden cadena perpetua para sus integrantes | Ministerio Público

La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste solicitó penas que incluyen cadena perpetua para 25 personas identificadas como miembros de La Nueva Jauría del Norte. La acusación sostiene que este grupo habría cometido diversos delitos, entre ellos, asesinato y extorsión, especialmente en dos zonas de la capital donde ejercían control territorial.

El expediente detalla que los presuntos integrantes atacaban principalmente a trabajadores de construcción civil, dirigentes comunales y ciudadanos que se oponían a sus señalados crímenes. La Fiscalía indica que varias víctimas fueron asesinadas, mientras otras siete resultaron heridas por disparos de arma de fuego.

Solicitan cadena perpetua para miembros de La Nueva Jauría del Norte

La investigación dirigida por el fiscal provincial Christian Santamaría Zavala concluyó en un requerimiento que plantea 64 pedidos de cadena perpetua, dirigidos principalmente contra los presuntos cabecillas Omar Castañeda y Juan Sulca, junto con otros 15 imputados. Para siete acusados adicionales vinculados a la organización criminal, el Ministerio Público solicitó penas de hasta 35 años de prisión.

Los delitos incluidos en el requerimiento son: extorsión, sicariato, secuestro agravado, tráfico ilícito de drogas agravado, tenencia ilegal de armas de fuego y usurpación agravada.

¿Dónde operaba La Nueva Jauría del Norte?

La acusación fiscal ubica las actividades del grupo en Ventanilla, donde se habría extorsionado a empresas y trabajadores mediante el cobro de cupos. En el caso de Pachacútec, la tesis señala que la organización controlaba el mercado local del tráfico de drogas. Entre las víctimas figuran dirigentes sindicales y representantes de asociaciones civiles. El Ministerio Público sostiene que la oposición a los cobros o a la presencia del grupo generó ataques mortales.

Finalmente, el requerimiento incluye la solicitud de decomiso de S/26.420, una minivan y diversos objetos incautados durante las operaciones de detención, como armas de fuego, 456 municiones y teléfonos celulares. Además, se solicitó que los acusados paguen una reparación civil de S/ 2.932.302,41 a favor del Estado y de las víctimas.

Canales de ayuda

