Sociedad

En Perú crece la demanda de cirugía para ganar estatura: ¿por qué tantos hombres buscan ser más altos?

En Perú, un creciente número de personas se someten a cirugías de alargamiento óseo para aumentar su estatura, a pesar de los riesgos y costos elevados del procedimiento.

Muchos peruanos llevan a cabo esta dolorosa cirugía para crecer unos centímetros más de estatura.
Muchos peruanos llevan a cabo esta dolorosa cirugía para crecer unos centímetros más de estatura.

En los últimos años, un número creciente de personas en Perú ha optado por someterse a una dolorosa cirugía de alargamiento óseo con el objetivo de aumentar algunos centímetros de estatura. El procedimiento consiste en fracturar de manera controlada los huesos de las piernas e insertar un dispositivo que los separa poco a poco, lo que permite la regeneración del hueso nuevo en el espacio creado.

Aunque se trata de un proceso largo, costoso y con riesgos importantes, muchas personas lo consideran una opción válida para ''mejorar su autoestima'' o alcanzar metas personales vinculadas con su apariencia física.

De acuerdo con un reportaje de Latina Noticias, los médicos que realizan este tipo de cirugías advierten que, aunque se cuenta con tecnología avanzada, existen riesgos de infecciones y alteraciones que pueden generar complicaciones graves en músculos, tendones, vasos sanguíneos y nervios. Estas estructuras se ven sometidas a una tensión constante, lo que produce un dolor muy intenso en las articulaciones.

En el Perú, someterse a este tipo de procedimientos implica un alto costo. El país es uno de los pocos en América Latina que dispone de la tecnología necesaria, lo que ha generado un aumento en la demanda. Por esa razón, los precios pueden superar los S/90.000. En comparación, en países como EE. UU. o Alemania, la misma cirugía cuesta entre US$70.000 y US$150.000.

En cuanto a la recuperación, el proceso puede tomar entre seis meses y un año, según la cantidad de centímetros que se haya decidido aumentar. Este incremento suele oscilar entre 5 y 15 centímetros, por lo que se requiere una rehabilitación progresiva, sesiones constantes de fisioterapia y un seguimiento médico estricto para garantizar una adecuada consolidación ósea.

La autoestima y la aceptación de la gente para realizar la cirugía

Las principales razones para someterse a esta cirugía suelen estar vinculadas con la baja autoestima y el deseo de lograr una mayor aceptación social al aumentar algunos centímetros de estatura. Esta situación ha generado un debate entre especialistas, quienes advierten que, si bien la técnica puede modificar la talla corporal, no necesariamente resuelve los conflictos emocionales de fondo y podría exponer a la persona a riesgos médicos significativos.

No obstante, los especialistas también señalan que este tipo de intervenciones refleja la desigualdad económica en la población, ya que solo las personas con un presupuesto elevado pueden acceder a este procedimiento, que es costoso y difícil de sobrellevar.

Perú, uno de los países con menor promedio de estatura en América Latina

El Perú se ubica entre los países de América Latina con menor estatura promedio, con apenas 1,65 metros. Según el portal NCD Risk Factor Collaboration, los hombres peruanos miden en promedio 1,64 metros, mientras que las mujeres alcanzan los 1,51. Estas cifras colocan al país en la última posición del ranking sudamericano, por debajo de naciones como Brasil y Argentina.

