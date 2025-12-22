China cambia el mapa minero con el descubrimiento de más de 100 toneladas de oro bajo tierra en nuevos yacimientos
Con las nuevas reservas auríferas, China avanza en su estrategia de autosuficiencia minera y consolida su influencia en el mercado global del oro.
China ha logrado un avance notable en su sector minero con la identificación de reservas auríferas que superan las 100 toneladas, según informaron medios estatales como el Global Times. El hallazgo tuvo lugar en la provincia de Jilin, al noreste del país, como resultado de un programa nacional de exploración geológica desarrollado en el marco del 14.º Plan Quinquenal (2021-2025).
Los depósitos, distribuidos en distintas zonas subterráneas, representan un potencial económico y geoestratégico significativo. El descubrimiento responde a una política activa de autosuficiencia en recursos minerales clave, en medio de una creciente competencia global por materias primas.
China identifica nuevas reservas de oro en Jilin
Durante el proceso de exploración en Jilin, los expertos localizaron al menos 27 depósitos minerales, entre ellos varios con alta concentración de oro. Las zonas de Yitong y Erdaoling destacan por contener más de 60 toneladas combinadas, según reportes del Departamento de Recursos Naturales de la provincia.
A pesar de que las exploraciones no han alcanzado su profundidad máxima, las proyecciones ya indican que el volumen total podría exceder las 100 toneladas, lo que convertiría a esta región en una nueva área clave dentro del mapa minero nacional.
El oro como activo estratégico en la economía china
Más allá del valor comercial, el oro cumple una función crítica como respaldo financiero y como instrumento de reserva en la política monetaria. Este tipo de descubrimientos permite a China fortalecer su autonomía económica y reducir su dependencia de importaciones en un contexto de tensiones internacionales.
El hallazgo en Jilin no es un caso aislado. En 2023, también se descubrió un gigantesco yacimiento en Dadonggou, provincia de Liaoning, con más de 1.400 toneladas de oro estimadas, consolidando el avance de la exploración mineral a escala nacional.
Exploración geológica: una apuesta de largo plazo
El Ministerio de Recursos Naturales de China ha invertido fuertemente en programas de cartografía geológica, lo que ha permitido la identificación de cientos de zonas con potencial extractivo en la última década. Las autoridades proyectan que, con el desarrollo adecuado, yacimientos como los de Jilin no solo incrementarán la producción aurífera nacional, sino que también atraerán inversiones e impulsarán el crecimiento regional.
La sostenibilidad del proyecto dependerá de futuros estudios técnicos, evaluaciones ambientales y del marco regulatorio para su explotación. Sin embargo, los expertos coinciden en que este tipo de hallazgos contribuyen a consolidar el rol de China como potencia minera global.