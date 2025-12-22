Vladimir Cerrón: PJ evaluará ampliación de investigación por lavado de activos por 36 meses este 13 de enero

El Poder Judicial evaluará el 13 de enero ampliar por 36 meses la investigación por lavado de activos contra Vladimir Cerrón. Foto: difusión

El Poder Judicial evaluará el 13 de enero ampliar por 36 meses la investigación por lavado de activos contra Vladimir Cerrón. Foto: difusión

El Poder Judicial evaluará este martes 13 de enero la solicitud de la Fiscalía para ampliar por 36 meses la investigación preparatoria contra Vladimir Cerrón por el presunto delito de lavado de activos, en el marco de la campaña electoral de Perú Libre durante las elecciones de 2021. La audiencia fue convocada por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

El requerimiento fue formulado por el Ministerio Público, que sostiene que el caso es de alta complejidad y estaría relacionado con presuntas operaciones destinadas a captar y ocultar fondos de origen ilícito para financiar actividades del partido fundado por Cerrón.

TE RECOMENDAMOS ELECCIONES Y CONTINÚA PERSECUCIÓN PARLAMENTARIA |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La investigación fiscal apunta a determinar si recursos irregulares ingresaron a la estructura partidaria de Perú Libre durante el proceso electoral que llevó a Pedro Castillo a la presidencia, y si estos habrían sido canalizados mediante mecanismos que configurarían lavado de activos.

El juzgado precisó que la audiencia permitirá escuchar los argumentos de la Fiscalía y de las defensas antes de resolver si corresponde conceder la ampliación del plazo, sin que ello suponga un adelanto de opinión sobre la responsabilidad penal del líder político.