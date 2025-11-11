HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Atacan con bala a un bus de empresa 'El Chino'
Atacan con bala a un bus de empresa 'El Chino'     Atacan con bala a un bus de empresa 'El Chino'     Atacan con bala a un bus de empresa 'El Chino'     
Sociedad

Tragedia en minera Antamina: fallece trabajador de seguridad durante tormenta eléctrica en la cima de un cerro en Áncash

Una tormenta eléctrica en el campamento Yanacocha de la minera Antamina causó la muerte del trabajador de seguridad David Anaya López y dejó herido a su compañero, Alfredo Espinoza.

Un trabajador fallece y otro termina herido durante tormenta eléctrica en minera Antamina. Foto: Composición LR
Un trabajador fallece y otro termina herido durante tormenta eléctrica en minera Antamina. Foto: Composición LR

Durante el martes 11 de noviembre, una tragedia sucedió en el campamento Yanacocha, en la minera Antamina, ubicada en la región de Áncash, en donde una tormenta eléctrica ocasionó la muerte de un trabajador de seguridad de la empresa Liderman, quien fue identificado como David Anaya López. Asimismo, el compañero del occiso, Alfredo Espinoza Gutiérrez, resultó herido.

Ante lo sucedido, la compañía minera dio aviso a representantes de la empresa Liderman, quienes a su vez se comunicaron con las familias de los trabajadores para brindar el apoyo necesario. Del mismo modo, las autoridades pertinentes llegaron a la zona del incidente para las diligencias respectivas.

TE RECOMENDAMOS

MINERÍA ILEGAL, PARTIDOS POLÍTICOS Y SODALICIO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

lr.pe

Compañía Minera Antamina lamenta el fallecimiento de trabajador de seguridad

La empresa minera lamentó el sensible fallecimiento de David Anaya a través de un comunicado. "El accidente sucedió durante una tormenta eléctrica mientras (la víctima) se encontraba en la parte alta de un cerro circundante", se lee en el pronunciamiento de Antamina.

Comunicado de la empresa minera Antamina sobre el incidente. Foto: Antamina

Comunicado de la empresa minera Antamina sobre el incidente. Foto: Antamina

Asimismo, dieron mayores detalles sobre Alfredo Espinoza, trabajador herido en el incidente, quien habría estado cerca de su compañero fallecido. "Fue atendido de manera oportuna, encontrándose fuera de peligro". Antamina expresó las condolencias del caso hacia los familiares y amigos de los trabajadores afectados.

Cabe resaltar que Liderman es una empresa proveedora de Compañía Minera Antamina. Por ello, la minera "agradeció el apoyo de todos y el respeto que vienen expresando frente a lo sucedido".

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Antamina proyecta aporte de S/25.000 millones al fisco con ampliación de operaciones

Antamina proyecta aporte de S/25.000 millones al fisco con ampliación de operaciones

LEER MÁS
Huaripampa y Antamina: conflicto por tierras ancestral genera tensiones en Áncash

Huaripampa y Antamina: conflicto por tierras ancestral genera tensiones en Áncash

LEER MÁS
El joven genio peruano que ingresó a la universidad a los 14 años y hoy triunfa en una minería espacial en Canadá

El joven genio peruano que ingresó a la universidad a los 14 años y hoy triunfa en una minería espacial en Canadá

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mujer es encontrada sin vida en su vivienda tras presuntas amenazas de inquilinos que se negaban a pagar el alquiler en Los Olivos

Mujer es encontrada sin vida en su vivienda tras presuntas amenazas de inquilinos que se negaban a pagar el alquiler en Los Olivos

LEER MÁS
Atentan contra bus 'El Chino' en la curva La Esperanza, límite entre Villa El Salvador y Villa María del Triunfo

Atentan contra bus 'El Chino' en la curva La Esperanza, límite entre Villa El Salvador y Villa María del Triunfo

LEER MÁS
ATU reanuda servicios de todas las estaciones de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao tras cierre temporal

ATU reanuda servicios de todas las estaciones de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao tras cierre temporal

LEER MÁS
¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

LEER MÁS
Incautan más de 12 toneladas de aletas de tiburón en vivienda del Callao, valorizadas en más de 15 millones de dólares

Incautan más de 12 toneladas de aletas de tiburón en vivienda del Callao, valorizadas en más de 15 millones de dólares

LEER MÁS
¿Clases escolares se suspenden este viernes 14 de noviembre en colegios peruanos? Lo que se sabe y dice el Minedu

¿Clases escolares se suspenden este viernes 14 de noviembre en colegios peruanos? Lo que se sabe y dice el Minedu

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Carlos Orozco cuestiona el nuevo canal de streaming de Jefferson Farfán y le lanza consejo: "¿Estás seguro?"

Delia Espinoza pide a Tomás Gálvez entregar el cargo de fiscal de la Nación interino: "Corresponde suspender las gestiones"

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Sociedad

¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

Temblor HOY, 11 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 11 de noviembre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza pide a Tomás Gálvez entregar el cargo de fiscal de la Nación interino: "Corresponde suspender las gestiones"

Rosa María Palacios arremete contra Tomás Gálvez: "No puedes ser actor político y fiscal de la Nación"

Sueldo de José Jerí: asegura que cobra salario de congresista y no como jefe de Estado

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025