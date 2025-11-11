Un trabajador fallece y otro termina herido durante tormenta eléctrica en minera Antamina. Foto: Composición LR

Durante el martes 11 de noviembre, una tragedia sucedió en el campamento Yanacocha, en la minera Antamina, ubicada en la región de Áncash, en donde una tormenta eléctrica ocasionó la muerte de un trabajador de seguridad de la empresa Liderman, quien fue identificado como David Anaya López. Asimismo, el compañero del occiso, Alfredo Espinoza Gutiérrez, resultó herido.

Ante lo sucedido, la compañía minera dio aviso a representantes de la empresa Liderman, quienes a su vez se comunicaron con las familias de los trabajadores para brindar el apoyo necesario. Del mismo modo, las autoridades pertinentes llegaron a la zona del incidente para las diligencias respectivas.

Compañía Minera Antamina lamenta el fallecimiento de trabajador de seguridad

La empresa minera lamentó el sensible fallecimiento de David Anaya a través de un comunicado. "El accidente sucedió durante una tormenta eléctrica mientras (la víctima) se encontraba en la parte alta de un cerro circundante", se lee en el pronunciamiento de Antamina.

Asimismo, dieron mayores detalles sobre Alfredo Espinoza, trabajador herido en el incidente, quien habría estado cerca de su compañero fallecido. "Fue atendido de manera oportuna, encontrándose fuera de peligro". Antamina expresó las condolencias del caso hacia los familiares y amigos de los trabajadores afectados.

Cabe resaltar que Liderman es una empresa proveedora de Compañía Minera Antamina. Por ello, la minera "agradeció el apoyo de todos y el respeto que vienen expresando frente a lo sucedido".

