Economía

Antamina proyecta aporte de S/25.000 millones al fisco con ampliación de operaciones

La vicepresidenta de Sostenibilidad, Fabiola Sifuentes, anunció que la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) permitirá extender la vida de la mina hasta 2036.

Antamina aporta cerca del 20% de la producción minera nacional. Foto: Antamina
Antamina aporta cerca del 20% de la producción minera nacional. Foto: Antamina

En el marco de la convención minera PERUMIN 37, la Compañía Minera Antamina destacó su peso en la economía peruana y mundial al concentrar cerca del 20% de la producción minera del país y el 2% de la producción global.

La empresa, que en 2026 celebrará 25 años de operaciones, aseguró que su aporte al desarrollo del Perú ha sido “inobjetable” y se refleja en empleo, ingresos fiscales, inversión en infraestructura y encadenamientos productivos.

“Antamina no es sostenible si el territorio en el que se desarrolla no es sostenible, en lo social, ambiental e institucional”, afirmó César Liendo, gerente de Relaciones Institucionales. 

La operación polimetálica, ubicada en San Marcos (Áncash), integra mina, concentradora, un mineroducto de más de 300 kilómetros y el puerto de Punta Lobitos en Huarmey, desde donde se exporta a Asia, Europa y América. Actualmente figura entre las diez mayores productoras de cobre del mundo.

Producción y expansión minera en el Perú

Fabiola Sifuentes, vicepresidenta de Planificación y Estrategia Ambiental, informó que la reciente Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) permitirá extender la vida útil de la mina hasta 2036, con la incorporación de nuevos componentes. 

Si bien reconoció que algunas áreas sin uso futuro comenzarán a cerrarse de manera preventiva, recalcó que no existe un plan de cierre total en el corto ni mediano plazo. 

“Queremos probar cómo cerrar espacios de manera idónea, con especies que puedan mantenerse en el tiempo y contribuyan a la biodiversidad”, señaló.

Cifuentes subrayó que la compañía recircula el 99% del agua utilizada en sus procesos, mantiene un esquema de cero descargas en el puerto de Huarmey y proyecta operar con energía 100% limpia hacia 2033. Asimismo, destacó el convenio con el Sernanp para reforzar la articulación con el Parque Nacional Huascarán.

“Nuestro desafío es proyectarnos a los próximos 20 años garantizando una operación segura, sostenible y alineada con la transición energética”, puntualizó.

Aportes fiscales y transformación regional

Con la ampliación de sus operaciones, la empresa estima generar hasta S/25.000 millones en recursos fiscales adicionales en los próximos años. Estos ingresos fortalecerán la recaudación del Estado, consolidando a Antamina como uno de los principales contribuyentes del país y reafirmando el rol de la minería en el financiamiento de la inversión pública.

Claudia Cooper, vicepresidenta de Sostenibilidad y Asuntos Externos, destacó que Antamina representa por sí sola el 1,65% del PBI nacional, lo que da cuenta de su peso en la economía. 

Según indicó, la operación ha transformado de manera estructural los ingresos en Áncash, “multiplicándolos varias veces” y generando un efecto dinamizador en diversos sectores productivos.

Empero, advirtió que los mayores ingresos no siempre se traducen en servicios públicos de calidad, debido a la burocracia y la desconfianza institucional. 

“En el Perú tenemos una sociedad de miedo que hace más difícil gastar el dinero. La corrupción genera procesos más lentos, pero la entrega de obras empieza a cambiar la cultura política. Hoy las campañas en San Marcos giran en torno a proyectos de agua, y no solo a la confrontación con la empresa”, sostuvo.

En este marco, Antamina lidera las obras por impuestos, canalizando inversiones en salud, saneamiento y conectividad. Para Cooper, el reto de fondo es consolidar la institucionalidad regional y municipal, de manera que se asegure un “delivery de obras” sostenible.

Impacto macroeconómico y contexto internacional

Consultados por este diario sobre la coyuntura global, los ejecutivos señalaron que la minería peruana también se ve influida por factores externos. Una eventual reducción de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de EE. UU. podría fortalecer al sol y atraer capitales hacia el Perú, consolidando la estabilidad macroeconómica.

“El efecto más importante no es sobre la tasa de financiamiento de Antamina, que siempre tendrá acceso a crédito, sino sobre la estabilidad del país. Un Perú estable macroeconómicamente es más atractivo para las inversiones y mantiene la inflación baja”, subrayaron. 

En esa línea, resaltaron que la transición energética global continuará siendo el principal motor de la demanda de minerales críticos, donde el Perú tiene una posición privilegiada.

Conflictos sociales y diálogo permanente

Sobre el caso de Huaripampa, donde ya hace un mes comuneros reclamaron la titularidad de terrenos y se produjeron enfrentamientos con la policía, la empresa aseguró que mantiene el diálogo abierto. 

El origen de este conflicto —que corresponde a la Comunidad Campesina de Huaripampa— está ligado a una antigua controversia territorial. Según la Junta Directiva comunal, existiría una supuesta usurpación de terrenos por parte de la compañía, pese a que los acuerdos de compra de tierras se remontan a 1998 y nunca habían sido cuestionados formalmente en más de dos décadas. Desde finales de 2023, la dirigencia comunal elevó sus reclamos afirmando que la empresa opera en terrenos que, sostienen, les pertenecen.

Antamina rechaza esta posición y en diversos comunicados ha señalado que cuenta con títulos legales de propiedad y que respeta los límites territoriales de la comunidad y de los propietarios privados colindantes. La compañía recuerda que durante 25 años la relación fue “pacífica y fructífera”, y sostiene que los reclamos actuales carecen de sustento jurídico.

La tensión se agudizó el pasado 15 de agosto, cuando miembros de la Junta Directiva y un asesor externo ingresaron y ocuparon parte del sector de Huacacocha —dentro de la zona de propiedad de la empresa—, realizando actos que, según Antamina, configuran una invasión no autorizada y ponen en riesgo la integridad de los propios comuneros. Con apoyo policial, la minera recuperó el terreno y reiteró su disposición al diálogo ante cualquier reclamo fundamentado.

La compañía recalcó que cumple con los más altos estándares de derechos humanos y que su enfoque es resolver diferencias en el marco del respeto mutuo. 

