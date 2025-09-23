HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Antamina rechaza reclamos de usurpación en Huaripampa y destaca diálogo “entre iguales” con comuneros

Hace un mes los comuneros de Huaripampa protagonizaron enfrentamientos con la policía por reclamos de tierras en Áncash.

La tensión en Huaripampa se agudizó el pasado 15 de agosto. Foto: Antamina
La tensión en Huaripampa se agudizó el pasado 15 de agosto. Foto: Antamina

Hace casi un mes, comuneros de la Comunidad Campesina de Huaripampa (Áncash) reclamaron la titularidad de terrenos y se produjeron enfrentamientos con la policía que, según reportaron testigos y líderes comunales, incluyó disparos disuasivos y el uso intensivo de bombas lacrimógenas.

Para la Junta Directiva comunal existiría una supuesta usurpación de terrenos por parte de la compañía, pese a que los acuerdos de compra de tierras se remontan a 1998 y nunca habían sido cuestionados formalmente en más de dos décadas. 

Desde finales de 2023, la dirigencia comunal elevó sus reclamos afirmando que la empresa opera en terrenos que, sostienen, les pertenecen.

Antamina rechazó esta posición y en diversos comunicados ha señalado que cuenta con títulos legales de propiedad y que respeta los límites territoriales de la comunidad y de los propietarios privados colindantes. 

La compañía recuerda que durante 25 años la relación fue “pacífica y fructífera”, y sostiene que los reclamos actuales carecen de sustento jurídico.

Disputa por terrenos en Huaripampa

La tensión se agudizó el pasado 15 de agosto, cuando miembros de la Junta Directiva y un asesor externo ingresaron y ocuparon parte del sector de Huacacocha —dentro de la zona de propiedad de la empresa—, realizando actos que, según Antamina, configuran una invasión no autorizada y ponen en riesgo la integridad de los propios comuneros. 

Con apoyo policial, la minera recuperó el terreno y reiteró su disposición al diálogo ante cualquier reclamo fundamentado.

Y es que Antamina era propietaria de dichos terrenos en Huaripampa cuando reinició, e incluso estaban, según afirmó Fabiola Sifuentes, vicepresidenta de Planificación y Estrategia Ambiental, en una tratativa para intentar comprar más tierras.

“Ellos tuvieron una situación similar con una mina vecina, y lo que buscaron era decir ‘Oye, me has usurpado’”, señaló Sifuentes para La Republica. “Para nosotros esa usurpación no existe. Lo que hicimos fue decirles: ‘Bueno, si tú no estás de acuerdo, vamos a las instancias correspondientes”.

En Huaripampa, continuó, no hay forma de separar el uno del otro, por lo que siguen con el diálogo

“[Sobre la intervención policial] Yo no quiero entrar en eso porque nos va a separar más de lo que nos va a unir. En realidad nosotros tenemos todos los estándares posibles de derechos humanos que hacen que sea imposible que Antamina... Eso se va pero hasta el último accionista nuestro. Los estándares son absolutamente claros y Antamina asume la… ¿no? Hemos tenido sí también consecuencias, se han dañado muchos activos, no nuestros, sino de las propias empresas locales”.

De acuerdo con Sifuentes, hay una disputa producto de una discrepancia que “ellos” [comuneros de Huaripampa] dicen que Antamina está usando terrenos que no les corresponden. 

“Hemos tenido reuniones, yo he salido con ellos y les he dicho: ‘Oigan, esta no es la última discusión”, es decir, somos vecinos, y a diferencia de cualquier otra empresa, Antamina no se puede ir de ahí”.

Cuando se hace un proyecto minero te casas con la región por décadas.

Antamina reconoce una relación compleja

En la ronda de preguntas, desde Antamina se admitió que la convivencia con las comunidades vecinas nunca ha sido sencilla. La empresa, considerada una de las más productivas del país, interactúa con poblaciones de baja productividad, lo que genera tensiones por la desigualdad. Sin embargo, se resaltó que hoy la relación es distinta: las comunidades se han convertido en actores con gran poder de negociación y la dinámica se da “entre iguales”.

Fabiola Sifuentes explicó que los encuentros con los dirigentes locales son constantes y parten de la premisa de evitar conflictos, aunque en la práctica se desarrollan con posiciones encontradas. A su juicio, esa tensión es saludable, ya que ahora ambas partes manejan información de manera más equilibrada y la empresa debe transparentar permanentemente sus planes para no perder confianza.

Las demandas, según detalló, no giran tanto en torno a las obras canalizadas por el Estado a través de impuestos, sino en oportunidades directas: empleo y contratación de servicios locales. Por ello, los conflictos suelen traducirse en procesos de negociación que, aunque complejos, tienden a resolverse rápidamente.

También se señaló que los vínculos de largo plazo con algunos empresarios y comunidades cercanas impiden que estas se sumen automáticamente a protestas de terceros. Sin embargo, el equilibrio es frágil, pues al resolver un reclamo en una zona, otras comunidades pueden exigir lo mismo. Difundir estas negociaciones en medios masivos, advirtió, genera el riesgo de que más actores reclamen beneficios similares.

“Cuando estalla el tema, nosotros tendemos a apagarlo rápido porque tenemos una vida con la comunidad que se ve afectada si es que se sigue paralizando la relación”, explicó Sifuentes. “Pero, yo lo veo que es una negociación, es decir, ¿cuánto me liga a mí de lo que tú estás haciendo? Y como tenemos un montón de comunidades, no es fácil el tema, porque no es que resuelvas un problema. Lo que quede con Huaripampa inmediatamente se va a Juprog, y lo que se va a Juprog después se va a Aquia, y es un equilibrio bien complejo. Y entonces difundirlo en los medios hace que otras comunidades digan ‘yo también quiero’”.

Hoy día, concluyó, es una relación entre iguales. 

“A ellos no les conviene romper con nosotros en la medida en que tienen una agenda, y a nosotros obviamente no nos conviene por un tema no solo reputacional, sino por la propia operación”, concluyó.

