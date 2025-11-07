Sorteo de la Kábala en vivo hoy 7 de noviembre 2025. | Foto: La Kábala

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 7 de noviembre 2025. | Foto: La Kábala

El viernes 7 de noviembre se efectuó un nuevo sorteo de La Kábala, la popular lotería operada por Intralot, que en esta edición puso en juego un acumulado de S/ 2.262.235 en el Pozo Buenazo. Se publicaron los resultados, que incluyen la combinación ganadora y se destacaron las jugadas más importantes de la jornada. Este tradicional sorteo semanal moviliza a miles de jugadores en todo el país, quienes esperan con ilusión ganar los premios que ofrece.

¿Cuánto cuestan las jugadas múltiples?

El costo de las jugadas múltiples en La Kábala varía según la cantidad de números adicionales que el jugador seleccione. El precio base para una jugada simple, que permite marcar 6 números, es S/ 2. Las jugadas múltiples tienen un costo creciente por cada número adicional marcado, así:

TE RECOMENDAMOS PAPÁ DE 'TRVKO' EN VIVO: MAGALLANES HABRÍA D1SP4R4D0 5 VECES | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

6 números (jugada simple): S/ 2

7 números: S/ 14

8 números: S/ 56

9 números: S/ 168

10 números: S/ 420

15 números: S/ 10,010

Además, existen descuentos para sorteos por adelantado con los llamados "Combos Kábala", donde el precio por jugada puede bajar hasta S/ 1.20 dependiendo del número de sorteos comprados.

Estos precios corresponden a los sorteos actuales administrados por Intralot en Perú, y reflejan la diferencia de precio entre la jugada simple y las jugadas múltiples que ofrecen más chances al marcar más números en cada cartilla.​

Por último, la opción adicional de "Chau Chamba" cuesta S/ 1 más sobre el costo base de la jugada simple o múltiple para participar en un sorteo extra.

¿A cuánto asciende el pozo Buenazo?

El Pozo Buenazo de La Kábala asciende actualmente a S/ 3.691.733, según el monto acumulado para el sorteo del jueves 6 de noviembre de 2025. Este pozo millonario aumenta cuando no hay ganadores con los seis aciertos y se sigue acumulando para el siguiente sorteo que organiza Intralot.​

Por ejemplo, semanas anteriores, el pozo ha estado alrededor de S/ 3.371.752 o S/ 3.563.371, dependiendo de si hubo ganadores o no, lo que refleja el carácter acumulativo del premio.​