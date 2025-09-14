HOYSuscripcion LR Focus

Tráfico de fauna silvestre: así opera la mafia que vende monos y tortugas en pleno Centro de Lima

Una investigación revela la existencia de un clan familiar dedicado al tráfico ilegal de animales silvestres en las inmediaciones del Mercado Central. Monos, tortugas y aves exóticas son comercializados como simples mascotas, pese a estar protegidos por la ley.

AsÍ operan las mafias de tráfico de especies en pleno Centro de Lima
AsÍ operan las mafias de tráfico de especies en pleno Centro de Lima | Composición LR | Agencia Andina

A solo metros del Ministerio Público, en el Jr. Ayacucho del Centro de Lima, una red criminal opera con total impunidad. Allí, en una zona concurrida, monos, tortugas y aves silvestres son ofrecidos como cualquier objeto en el mercado. Una cámara encubierta del programa Panorama logró infiltrarse en este circuito delictivo y documentar el paso a paso de cómo se trafica con especies protegidas por el Estado.

Los animales son capturados en sus hábitats naturales, principalmente en la Amazonía, y transportados en condiciones de absoluta crueldad: bolsas de rafia, cajas de cartón sin ventilación ni alimento. Un pequeño mono puede llegar a costar hasta S/1500, unos US$350, mientras que una tortuga de tierra es vendida por S/220.

PUEDES VER: Cae español que líderaría red internacional de tráfico de animales silvestres: cazaba en comunidades nativas de la Amazonía peruana

Un clan familiar detrás del negocio

Detrás de esta red está un clan familiar que por décadas ha operado en los exteriores del Mercado Central. Se hacen llamar 'Chicho', 'Toc Toc', el 'Alemán', entre otros alias. Uno trae, otro muestra, otro vende, otro negocia por WhatsApp. Cada uno cumple un rol definido en esta cadena delictiva que, según el juez penal especializado Walther Huayllani, puede calificarse como crimen organizado y alcanzar penas de hasta 15 años de cárcel.

El operativo documentado por el mencionado medio registró el preciso momento en el que 'Chicho' entrega un mono dentro de una bolsa hedionda, junto con dos tortugas. “Yo vendo perros, jefe”, intenta justificarse el sujeto cuando es confrontado por las autoridades. Solo él fue capturado. Los demás miembros del clan lograron escapar tras percatarse de la intervención.

PUEDES VER: Caen 12 integrantes de 'Los Depredadores del Oriente' en Loreto: traficaban animales con permisos falsos

Mercados negros en expansión

Pero el tráfico no se limita al centro de Lima. En San Juan de Miraflores, específicamente en los alrededores del Mercado Ciudad de Dios, la situación se repite. Aves como las “ninfas” (originarias de Australia) y los agapornis (de África) son vendidas como mascotas exóticas por S/120 a S/200 el par. Viven hacinadas, enjauladas, destinadas al cautiverio de por vida.

El equipo de investigación también detectó ventas en centros comerciales de Villa El Salvador, donde estos animales se ofrecen sin temor, a plena vista.

Una red estructurada

Según el Dr. Huayllani, esta red implica al menos cuatro niveles de responsabilidad: el cazador que captura al animal en la selva, el transportista que lo traslada, el comerciante que lo ofrece en los mercados, y el comprador final. La venta, por más informal que parezca, es solo la etapa final de una organización perfectamente estructurada.

Incluso se ha documentado la venta de especies a través de redes sociales, desde iguanas y erizos hasta leopardos y ronsocos. Las autoridades reconocen que apenas se ha rozado la superficie del problema. Como señala el informe, esto es solo “la punta del iceberg”.

La Municipalidad de Lima, en coordinación con la Fiscalía, ha iniciado las denuncias formales. Sin embargo, mientras no se desmantele la estructura completa del tráfico de fauna silvestre, miles de animales seguirán muriendo en bolsas de rafia, alejados de su hábitat natural.

