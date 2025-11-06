Cusco fue reconocido con la Jerarquía 4 por el Mincetur, una distinción que destaca el valor histórico de su centro histórico | Foto: Andina

Cusco fue reconocido con la Jerarquía 4 por el Mincetur, una distinción que destaca el valor histórico de su centro histórico | Foto: Andina

Cusco obtuvo un nuevo reconocimiento que reafirma su enorme riqueza turística y cultural. El centro histórico de la ciudad imperial fue distinguido con la Jerarquía 4, el máximo nivel que otorga el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) a los destinos con valor excepcional, autenticidad y relevancia internacional.

Según informó el Mincetur, esta distinción fue oficializada mediante la Resolución Viceministerial N.º 0059-2025-MINCETUR/VMT, lo que consolida a Cusco como uno de los destinos turísticos más importantes del mundo. Con este reconocimiento, ya son doce los recursos nacionales que cuentan con la máxima jerarquía otorgada por el Estado peruano, reafirmando el liderazgo del país en la promoción del turismo cultural.

Mincetur evaluó la singularidad y conservación del Centro Histórico de Cusco

El Mincetur informó que el proceso de evaluación, iniciado a solicitud del Gobierno Regional de Cusco, incluyó una exhaustiva revisión técnica de los atributos del Centro Histórico. Para otorgar la Jerarquía 4, se analizaron aspectos como su singularidad, estado de conservación, nivel de afluencia turística y valor simbólico, criterios que permitieron reafirmar su relevancia cultural e histórica a nivel mundial.

El estudio también propuso medidas para fortalecer la gestión del Centro Histórico, entre ellas mejorar la seguridad, la limpieza y la movilidad urbana, además de asegurar el cumplimiento del Plan Maestro y las normas de conservación patrimonial. Reconocido por su impresionante fusión entre arquitectura inca y colonial, este conjunto urbano fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 1972 y Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco en 1983, símbolo del mestizaje y la identidad cultural del Perú.

¿Qué es la Jerarquía 4 y qué representa para el turismo en el Perú?

La Jerarquía 4 es la máxima distinción turística otorgada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) a los destinos de relevancia nacional e internacional. Este reconocimiento se concede a aquellos atractivos que poseen un alto valor cultural, histórico o natural, y que son capaces de generar un flujo significativo de visitantes por su importancia en el mercado turístico global.

Con el reciente reconocimiento al Centro Histórico de Cusco, declarado en 1983 por la Unesco como Patrimonio Cultural de la Nación en su categoría de Área Monumental, el Perú alcanza un total de doce destinos que ostentan esta prestigiosa distinción, consolidando su posición como uno de los países con mayor riqueza patrimonial en la región.