Cusco se consolida como importante destino turístico del Perú tras recibir la distinción Jerarquía 4
Mincetur otorgó al centro histórico de Cusco un reconocimiento por su autenticidad y valor histórico. La distinción fue oficializada mediante la Resolución Viceministerial N.º 0059-2025-MINCETUR/VMT.
Cusco obtuvo un nuevo reconocimiento que reafirma su enorme riqueza turística y cultural. El centro histórico de la ciudad imperial fue distinguido con la Jerarquía 4, el máximo nivel que otorga el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) a los destinos con valor excepcional, autenticidad y relevancia internacional.
Según informó el Mincetur, esta distinción fue oficializada mediante la Resolución Viceministerial N.º 0059-2025-MINCETUR/VMT, lo que consolida a Cusco como uno de los destinos turísticos más importantes del mundo. Con este reconocimiento, ya son doce los recursos nacionales que cuentan con la máxima jerarquía otorgada por el Estado peruano, reafirmando el liderazgo del país en la promoción del turismo cultural.
PUEDES VER: Estos son los megaproyectos con los que Perú busca impulsar el turismo nacional: destaca el moderno Teleférico de Choquequirao
Mincetur evaluó la singularidad y conservación del Centro Histórico de Cusco
El Mincetur informó que el proceso de evaluación, iniciado a solicitud del Gobierno Regional de Cusco, incluyó una exhaustiva revisión técnica de los atributos del Centro Histórico. Para otorgar la Jerarquía 4, se analizaron aspectos como su singularidad, estado de conservación, nivel de afluencia turística y valor simbólico, criterios que permitieron reafirmar su relevancia cultural e histórica a nivel mundial.
El estudio también propuso medidas para fortalecer la gestión del Centro Histórico, entre ellas mejorar la seguridad, la limpieza y la movilidad urbana, además de asegurar el cumplimiento del Plan Maestro y las normas de conservación patrimonial. Reconocido por su impresionante fusión entre arquitectura inca y colonial, este conjunto urbano fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 1972 y Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco en 1983, símbolo del mestizaje y la identidad cultural del Perú.
PUEDES VER: Machu Picchu tendrá aforo máximo de 5.600 visitantes diarios desde 2026, según el Ministerio de Cultura
¿Qué es la Jerarquía 4 y qué representa para el turismo en el Perú?
La Jerarquía 4 es la máxima distinción turística otorgada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) a los destinos de relevancia nacional e internacional. Este reconocimiento se concede a aquellos atractivos que poseen un alto valor cultural, histórico o natural, y que son capaces de generar un flujo significativo de visitantes por su importancia en el mercado turístico global.
Con el reciente reconocimiento al Centro Histórico de Cusco, declarado en 1983 por la Unesco como Patrimonio Cultural de la Nación en su categoría de Área Monumental, el Perú alcanza un total de doce destinos que ostentan esta prestigiosa distinción, consolidando su posición como uno de los países con mayor riqueza patrimonial en la región.