Sociedad

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 7 de noviembre

Los ciudadanos tienen la posibilidad de reportar cualquier inconveniente relacionado con el suministro de agua a través del número telefónico 317-8000. Asimismo, pueden visitar la página web de Sedapal.

Distritos de Lima Metropolitana tendrán cortes de agua este viernes 7 de noviembre.
Distritos de Lima Metropolitana tendrán cortes de agua este viernes 7 de noviembre.

Este viernes 7 de noviembre, Sedapal realizará un corte de agua programado que afectará varios distritos de Lima. Esta interrupción en el suministro de agua es parte de las obras de mantenimiento de la empresa, que buscan garantizar la calidad del servicio. Los residentes de estas zonas deberán tomar precauciones para enfrentar la falta de agua durante el tiempo que dure el corte.

Aunque la interrupción del servicio de agua será momentánea, se estima que podría prolongarse durante varias horas. En este contexto, Sedapal exhortó a la población a adoptar las medidas pertinentes y a verificar sus canales oficiales para obtener información actualizada sobre los horarios y las zonas afectadas.

lr.pe

Zonas sin agua en Lima este viernes 7 de noviembre: detalles del corte programado por Sedapal

Santiago de Surco

  • Zona: Urb. Cerros de Camacho, Urb. Club Golf Los Incas.
  • Horario: 5:00 a. m. - 9:00 p. m.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.

Villa María del Triunfo

  • Zona: P.J. Nueva Esperanza, Sector Quillabamba, Sector Los Molinos, P.J. Virgen de Lourdes, P.J. César Vallejo, P.J. Simón Bolívar, Comité Vecinal Ampliación San Francisco, P.J. Tablada de Lurín.
  • Horario: 8:00 a. m. - 8:00 p. m.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.

Villa María del Triunfo

  • Zona: P.J. Tablada de Lurín, A.H. El Rosario, A.H. Virgen de las Mercedes, A.H. Daniel Alcides Carrión, A.H. Mario Vargas Llosa, A.H. La Unión, A.H. Ramiro Prialé, A.H. 25 de Diciembre, A.H. El Porvenir.
  • Horario: 8:00 a. m. - 8:00 p. m.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.

San Martín de Porres

  • Zona: A.H. Jazmines de Naranjal, A.P.V. Los Nísperos, A.P.V. Residencial Los Eucaliptos, A.P.V. Residencial Monte Azul, A.P.V. San Antonio, Asoc. Los Andes, Asoc. Brisas de Santa Rosa, Asoc. Monte de Los Olivos, Asoc. Ojihua, Asoc. Los Olivos de Villa Red, Asoc. Papa Juan Pablo ll.
  • Horario: 12:00 a. m. - 8:00 p. m.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.

San Martín de Porres

  • Zona: Asoc. Villa San Remo, Asoc. Virgen de las Nieves, Asoc. Viv. Los Jardines de Santa Rosa, Asoc. Viv. Paraíso Dorado, Coop. Huanaspampa, Coop. San Juan de Salinas 1ra, 2da y 3ra etapa, Coop. Virgen de Fátima, Urb. Los Jardines de Naranjal, Urb. Virgen del Rosario.
  • Horario: 12:00 a. m. - 8:00 p. m.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.

San Martín de Porres

  • Zona: Asoc. Paraiso Florido | y Il etapa, Asoc. Los Pinos del Norte, Asoc. Urb. Los Alisos, Asoc. Prop. Las Mercedes, Asoc. Resid. San Francisco, Asoc. Resid. Santa Rosa, Asoc. Sagrado Corazón de Jesús, Asoc. Santa Isabel, Asoc. Santa María del Valle, Asoc. Villa El Amauta, Asoc. Resid. Santa Rosita.
  • Horario: 12:00 a. m. - 8:00 p. m.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.
