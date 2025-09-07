El cementerio Baquíjano del Callao es uno de los lugares más emblemáticos de la provincia constitucional del Callao, lo que lo convierte en un valor arquitectónico importante para muchas familias que conservan los mejores recuerdos de sus seres queridos en ese lugar. El vínculo entre los vivos y los muertos a través de las generaciones representa un símbolo de tradición y memoria colectiva: cada mausoleo, lápida y pasadizo no solo resguarda restos, sino también historias que mantienen viva la identidad cultural de la ciudad porteña.

¿Cómo comenzó la historia del cementerio Baquíjano del Callao?

A mediados del siglo XIX, las ciudades del Callao y Lima atravesaban momentos de incertidumbre debido a la llegada de la fiebre amarilla, una epidemia que acabó con la vida de muchas personas. Sin embargo, en 1859 se inició la construcción del cementerio Baquíjano y, en un acto solemne, la primera piedra fue colocada en octubre de ese mismo año. Tres años después, el 1 de enero de 1862, el camposanto fue inaugurado con la presencia del entonces presidente Ramón Castilla.

Durante su primer año, más de 12.000 personas fueron enterradas allí a causa de la fiebre amarilla, lo que puso en estado de emergencia al país, que registraba numerosos pacientes en estado grave.

El origen del nombre del cementerio

El origen del cementerio Baquíjano está vinculado a la figura histórica de José Baquíjano y Carrillo, un destacado abogado y defensor de los derechos de los criollos e indígenas, reconocido además por sus posturas políticas durante la época colonial.

Los héroes nacionales de la guerra del Pacífico que fueron enterrados en el cementerio Baquíjano del Callao

A pesar del tiempo transcurrido, el cementerio conserva muchos recuerdos de los héroes que lucharon en el conflicto geopolítico contra Chile, donde muchos perdieron la vida en defensa de su patria. En homenaje a su valiente sacrificio, sus restos reposan allí, y se erigieron mausoleos y monumentos que hoy se mantienen como símbolos de gratitud y memoria. Estos recuerdan a las nuevas generaciones el valor con el que ofrendaron sus vidas por el Perú.