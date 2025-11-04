Una mujer sufrió un ataque en su casa después de que una banda criminal disparara contra su vivienda, tras haber denunciado extorsiones contra su negocio. | Foto: Latina

Una mujer denunció un caso de extorsión ante la Policía Nacional del Perú (PNP), y, al enterarse de la denuncia, los delincuentes dispararon contra su vivienda en San Juan de Lurigancho (SJL) como represalia, acusándola de ser una 'soplona'. En el momento de los disparos, se encontraba descansando en la casa una adulta mayor de 75 años, madre de la víctima. A raíz del susto, la señora sufrió una crisis emocional al percatarse del riesgo que corría su vida. "Quisieron matar a mi madre", señaló la hija en declaraciones a Latina.

En las imágenes difundidas, se pueden observar los diversos orificios de bala en la pared y la puerta, muy cerca de la cama donde descansaba la mujer de 75 años. Debido al temor y a la hipertensión que padece, decidió mudarse a la casa de otro familiar para evitar sufrir nuevamente este tipo de ataques. Se especula que el atentado fue perpetrado por la banda criminal La Batería de Taquire, un grupo dedicado a la extorsión en San Juan de Lurigancho y que recientemente fue intervenida por la policía en una boda donde fueron arrestados 12 invitados.

Mujer denuncia que La Batería de Taquire estaría detrás de ataque criminal

La mujer denunció que recibió un mensaje en su celular en el que le dijeron que la habían atacado por 'soplona', y que la banda responsable sería La Batería de Taquire. Las amenazas a la familia comenzaron en 2021, cuando los criminales le exigieron un cupo extorsivo de S/400 mensuales por su negocio de venta de colchones. Ese mismo año, apuñalaron a su nieto, quien en ese entonces tenía 13 años, y lo dejaron en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Eduardo Ronald Taquire Ramos, quien sería miembro de dicha banda criminal, fue el sujeto que atacó al menor.

"No tengo nada que ver, mucho menos mis hijos. El problema que tuve con ellos fue hace tres años", señaló. Además, exigió a las autoridades garantías para ella y su familia, ya que teme un nuevo atentado contra su vida. Pidió que las investigaciones se aceleren, pues asegura que ni en su propia casa pueden vivir tranquilos.

Canales de ayuda en caso de extorsión

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos; solo debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.

