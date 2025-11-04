HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro de transportistas este 5 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas este 5 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este 5 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este 5 de noviembre?     
Sociedad

Mujer denuncia extorsión y delincuentes disparan a su casa en SJL como represalia: le exigían cupo de S/400 mensuales

La madre de la víctima, de 75 años, sufrió una crisis emocional tras los disparos, ya que el ataque llegó hasta su habitación en SJL. La mujer exige garantías de seguridad para su familia.

Una mujer sufrió un ataque en su casa después de que una banda criminal disparara contra su vivienda, tras haber denunciado extorsiones contra su negocio.
Una mujer sufrió un ataque en su casa después de que una banda criminal disparara contra su vivienda, tras haber denunciado extorsiones contra su negocio. | Foto: Latina

Una mujer denunció un caso de extorsión ante la Policía Nacional del Perú (PNP), y, al enterarse de la denuncia, los delincuentes dispararon contra su vivienda en San Juan de Lurigancho (SJL) como represalia, acusándola de ser una 'soplona'. En el momento de los disparos, se encontraba descansando en la casa una adulta mayor de 75 años, madre de la víctima. A raíz del susto, la señora sufrió una crisis emocional al percatarse del riesgo que corría su vida. "Quisieron matar a mi madre", señaló la hija en declaraciones a Latina.

En las imágenes difundidas, se pueden observar los diversos orificios de bala en la pared y la puerta, muy cerca de la cama donde descansaba la mujer de 75 años. Debido al temor y a la hipertensión que padece, decidió mudarse a la casa de otro familiar para evitar sufrir nuevamente este tipo de ataques. Se especula que el atentado fue perpetrado por la banda criminal La Batería de Taquire, un grupo dedicado a la extorsión en San Juan de Lurigancho y que recientemente fue intervenida por la policía en una boda donde fueron arrestados 12 invitados.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE EL PARO DE TRANSPORTISTAS Y MADRE DE FLIPOWN EN VIVO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Cinco brigadistas del Minsa fueron asaltados por delincuentes frente a dos colegios en SJL: se llevaron registros de pacientes

lr.pe

Mujer denuncia que La Batería de Taquire estaría detrás de ataque criminal

La mujer denunció que recibió un mensaje en su celular en el que le dijeron que la habían atacado por 'soplona', y que la banda responsable sería La Batería de Taquire. Las amenazas a la familia comenzaron en 2021, cuando los criminales le exigieron un cupo extorsivo de S/400 mensuales por su negocio de venta de colchones. Ese mismo año, apuñalaron a su nieto, quien en ese entonces tenía 13 años, y lo dejaron en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Eduardo Ronald Taquire Ramos, quien sería miembro de dicha banda criminal, fue el sujeto que atacó al menor.

"No tengo nada que ver, mucho menos mis hijos. El problema que tuve con ellos fue hace tres años", señaló. Además, exigió a las autoridades garantías para ella y su familia, ya que teme un nuevo atentado contra su vida. Pidió que las investigaciones se aceleren, pues asegura que ni en su propia casa pueden vivir tranquilos.

PUEDES VER: Joven empresario de 22 años es amenazado por extorsionadores en SJL: PNP le dijo que solo bloqueará el número

lr.pe

Canales de ayuda en caso de extorsión

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos; solo debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Paro de transportistas del 4 de noviembre: así se desarrolla la jornada y los servicios suspendidos en Lima y Callao

Paro de transportistas del 4 de noviembre: así se desarrolla la jornada y los servicios suspendidos en Lima y Callao

LEER MÁS
Transportistas divididos tras reunión con el Ejecutivo: choferes quedan fuera y persiste el paro en Lima Norte

Transportistas divididos tras reunión con el Ejecutivo: choferes quedan fuera y persiste el paro en Lima Norte

LEER MÁS
¿Habrá paro de transportistas este 5 de noviembre? Estos fueron los últimos acuerdos de los gremios

¿Habrá paro de transportistas este 5 de noviembre? Estos fueron los últimos acuerdos de los gremios

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Habrá paro de transportistas este 5 de noviembre? Estos fueron los últimos acuerdos de los gremios

¿Habrá paro de transportistas este 5 de noviembre? Estos fueron los últimos acuerdos de los gremios

LEER MÁS
Joven estudiante de ingeniería lucha contra la leucemia en el INEN: su madre se ofrece como donante para trasplante de médula urgente

Joven estudiante de ingeniería lucha contra la leucemia en el INEN: su madre se ofrece como donante para trasplante de médula urgente

LEER MÁS
Madre con cáncer denuncia robo dentro de la Clínica Ricardo Palma mientras estaba sedada: delincuentes vaciaron todos los ahorros para su operación

Madre con cáncer denuncia robo dentro de la Clínica Ricardo Palma mientras estaba sedada: delincuentes vaciaron todos los ahorros para su operación

LEER MÁS
El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

LEER MÁS
Grupo armado vestido de policías irrumpe mina en Pasco, roba 25 toneladas de mineral con oro y deja a cinco agentes heridos en balacera

Grupo armado vestido de policías irrumpe mina en Pasco, roba 25 toneladas de mineral con oro y deja a cinco agentes heridos en balacera

LEER MÁS
Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: vecinos reportan que no les notificaron

Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: vecinos reportan que no les notificaron

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en noviembre? Consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes vía Banco de la Nación

Niño asiste a clases presenciales sin saber del paro de transportistas y la reportera le da la noticia en vivo: "Tendrás que regresarte a tu casa solo"

Betssy Chávez en la embajada de México EN VIVO: congresistas del Perú se pronuncian tras asilo a exministra de Pedro Castillo

Sociedad

Este 5 de noviembre habrá feriado no laborable exclusivo para este grupo de trabajadores estatales, según Ley Nº 31701, ¿quiénes podrán descansar?

Números ganadores de la Kábala hoy martes 4 de noviembre y cuánto quedó el pozo Buenazo

Gerente de buses Nueva América denuncia que PNP y ATU detuvieron 36 unidades durante paro: "Ellos generaron el desorden"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Betssy Chávez en la embajada de México EN VIVO: congresistas del Perú se pronuncian tras asilo a exministra de Pedro Castillo

Fiscal suspendida Elizabeth Peralta, vinculada al caso Chibolín, se entrega a la justicia tras orden de captura

Al mismo estilo del fujimorismo, Rafael López Aliaga propone jueces sin rostro para casos de extorsión y sicariato

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025