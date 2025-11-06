Minera Cerro Verde denuncia estafa en Arequipa a través de página de Facebook falso | Foto: PNP

La empresa Cerro Verde denunció la existencia de una página de Facebook vinculada a un número de WhatsApp sospechoso, que estaría estafando a ciudadanos en Arequipa mediante una falsa promoción titulada “Gran venta por parte Minera Cerro Verde, entrega inmediata previa coordinación”.

El representante legal de la compañía, Carlos Meléndez Panta, precisó que los portales y números utilizados son completamente falsos. Entre ellos figuran el sitio web Cerroverde-peru.com, el correo ventas@cerroverde-peru.com, así como los teléfonos (054) 350040 y 981 002 201 (WhatsApp).

Fiscalía y Policía investigan red de estafas que utiliza nombre de Minera Cerro Verde en ventas por internet. Foto: PNP

Asimismo, advirtió sobre un perfil de Facebook vinculado a estas estafas: facebook.com/profile.php?id=61575768210063. Meléndez aclaró que ninguno de estos canales pertenece a Minera Cerro Verde ni mantiene relación alguna con sus operaciones oficiales.

La empresa también reiteró que en dicha página falsa vuelven a difundirse los mismos números de contacto ya denunciados con anterioridad, los cuales se encuentran actualmente bajo investigación por las autoridades competentes.

Fiscalía investiga estafa en Arequipa con falsa venta a nombre de Minera Cerro Verde

Los representantes legales de Minera Cerro Verde informaron que tomarán acciones legales contra las personas que estarían detrás de una red de estafas que utiliza su nombre para ofrecer supuestas ventas por internet.

Por su parte, la Fiscalía exhortó a la ciudadanía a no invertir ni realizar depósitos en páginas o cuentas sospechosas. Recomendaron verificar la autenticidad de los sitios web, evitar hacer pagos en línea sin comprobación previa y desconfiar de ofertas con promociones demasiado atractivas o que provengan de fuentes no verificadas.

El organismo también recordó que las empresas formales cuentan con sistemas regulados para inversiones, por lo que no solicitan transferencias directas a cuentas bancarias personales. En caso de duda, aconsejan consultar con un profesional o entidad autorizada antes de realizar cualquier transacción.

Asimismo, el Departamento de Investigación de Delitos de Ciberdelincuencia de Arequipa (Dirnic Dirciberd) se encuentra rastreando a los presuntos responsables de las estafas virtuales vinculadas a estas páginas falsas.

