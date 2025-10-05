HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe
¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe     ¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe     ¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe     
Política

PNP hiere con perdigón a joven durante manifestación e intentó llevarse evidencia de hospital

Richard Rumiche de 28 años fue herido en la cadera por un perdigón metálico y permanece en silla de ruedas. Su representante legal indicó que aún debe pasar por otras intervenciones para poder recuperarse.

PNP esperó al joven Rumiche en los exteriores del hospital a fin de detenerlo, denuncia su representante legal.
PNP esperó al joven Rumiche en los exteriores del hospital a fin de detenerlo, denuncia su representante legal.

Richard Rumiche Ramos de 28 años resultó herido por la PNP durante la manifestación del último sábado 4 de octubre. Recibió el impacto de un perdigón a la altura de la cadera y tuvo que ser atendido en Emergencia del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. En un inicio, tras ser dado de alta, no pudo salir del nosocomio porque en los exteriores lo esperaba un grupo de casi 20 efectivos policiales que pretendían detenerlo alegando flagrancia y llevarse el elemento que le causó daño, indicó la representante legal de Rumiche, Indira Rodríguez.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Frente a ese escenario, la abogada solicitó la presencia de la Primera Fiscalía Supraprovincial a fin de realizar las diligencias de ley. "Había amenaza de parte de la Policía de abrirle un procedimiento legal porque, según ellos, estaba en flagrancia delictiva por disturbios, sin embargo, la Fiscalía señaló que no existía ningún delito", comentó Rodríguez.

TE RECOMENDAMOS

DINA BOLUARTE minimiza el paro y MINISTRO JUAN CAVERO bajo la lupa | ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD

El organismo solicitó que se presente un acta de concurrencia, un acta de policial y fiscal. "Recién cuando llegó la Fiscalía pudieron lacrar el perdigón porque no permitimos que ello se realizará sin su presencia", agregó.

Respecto a la herida, la letrada precisó que es de aproximadamente 5 centímetros y que Rumiche aún no se ha recuperado, pues solo le han retirado el perdigón. "Él está en silla de ruedas. Aún necesita más intervenciones. No ha pasado por cirugía ni han suturado su herida. Lo llevaremos a una clínica donde le puedan dar una atención adecuada", dijo.

Asimismo, la abogada denunció hostigamiento policial y lamentó que, durante la madrugada, varios hospitales rechazaron atender a la víctima.

Por su parte, el abogado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) advirtió que no hay motivo legal para detener al joven, ya que no se le ha encontrado en flagrancia. Además, hizo un llamado a garantizar su derecho a la atención médica sin represalias ni criminalización.

Notas relacionadas
Vladimir Cerrón lleva dos años burlándose de la justicia: sentenciado hasta realiza campaña política por TikTok

Vladimir Cerrón lleva dos años burlándose de la justicia: sentenciado hasta realiza campaña política por TikTok

LEER MÁS
Oscuros secretos: Por solicitar coimas sentencian a 2 comisarios y a 4 suboficiales PNP

Oscuros secretos: Por solicitar coimas sentencian a 2 comisarios y a 4 suboficiales PNP

LEER MÁS
PNP desbarata entrega de explosivos en pleno centro de Trujillo

PNP desbarata entrega de explosivos en pleno centro de Trujillo

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Congreso: Dirigencia de Acción Popular disuelve su propia bancada y da 48 horas a sus miembros para renunciar

Congreso: Dirigencia de Acción Popular disuelve su propia bancada y da 48 horas a sus miembros para renunciar

LEER MÁS
Ministro Malaver minimiza asesinato de chofer por su nacionalidad: "Era venezolano (...) no ha sido extorsión"

Ministro Malaver minimiza asesinato de chofer por su nacionalidad: "Era venezolano (...) no ha sido extorsión"

LEER MÁS
Rosa María Palacios: “Si López Aliaga es presidente, toda la inversión privada (menos la suya) está en riesgo”

Rosa María Palacios: “Si López Aliaga es presidente, toda la inversión privada (menos la suya) está en riesgo”

LEER MÁS
Vladimir Cerrón lleva dos años burlándose de la justicia: sentenciado hasta realiza campaña política por TikTok

Vladimir Cerrón lleva dos años burlándose de la justicia: sentenciado hasta realiza campaña política por TikTok

LEER MÁS
La nueva generación de narcos peruanos que controla el negocio en Argentina

La nueva generación de narcos peruanos que controla el negocio en Argentina

LEER MÁS
Dina Boluarte y López Aliaga no asistieron a Misa de la Nación del Señor de los Milagros oficiada por el cardenal Castillo

Dina Boluarte y López Aliaga no asistieron a Misa de la Nación del Señor de los Milagros oficiada por el cardenal Castillo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

EE.UU. anuncia 4 muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha frente a costas de Venezuela, según el Pentágono

Jaime Bayly asegura que Trump autorizó al Pentágono a bombardear Venezuela: "Hay poderosas señales"

Política

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

Congresista Alcarraz amenaza a periodista que le preguntó por contratación de pareja de su hijo: "No estarías viva"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

Congresista Alcarraz amenaza a periodista que le preguntó por contratación de pareja de su hijo: "No estarías viva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025