PNP hiere con perdigón a joven durante manifestación e intentó llevarse evidencia de hospital

PNP esperó al joven Rumiche en los exteriores del hospital a fin de detenerlo, denuncia su representante legal.

Richard Rumiche Ramos de 28 años resultó herido por la PNP durante la manifestación del último sábado 4 de octubre. Recibió el impacto de un perdigón a la altura de la cadera y tuvo que ser atendido en Emergencia del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. En un inicio, tras ser dado de alta, no pudo salir del nosocomio porque en los exteriores lo esperaba un grupo de casi 20 efectivos policiales que pretendían detenerlo alegando flagrancia y llevarse el elemento que le causó daño, indicó la representante legal de Rumiche, Indira Rodríguez.

Frente a ese escenario, la abogada solicitó la presencia de la Primera Fiscalía Supraprovincial a fin de realizar las diligencias de ley. "Había amenaza de parte de la Policía de abrirle un procedimiento legal porque, según ellos, estaba en flagrancia delictiva por disturbios, sin embargo, la Fiscalía señaló que no existía ningún delito", comentó Rodríguez.

El organismo solicitó que se presente un acta de concurrencia, un acta de policial y fiscal. "Recién cuando llegó la Fiscalía pudieron lacrar el perdigón porque no permitimos que ello se realizará sin su presencia", agregó.

Respecto a la herida, la letrada precisó que es de aproximadamente 5 centímetros y que Rumiche aún no se ha recuperado, pues solo le han retirado el perdigón. "Él está en silla de ruedas. Aún necesita más intervenciones. No ha pasado por cirugía ni han suturado su herida. Lo llevaremos a una clínica donde le puedan dar una atención adecuada", dijo.

Asimismo, la abogada denunció hostigamiento policial y lamentó que, durante la madrugada, varios hospitales rechazaron atender a la víctima.

Por su parte, el abogado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) advirtió que no hay motivo legal para detener al joven, ya que no se le ha encontrado en flagrancia. Además, hizo un llamado a garantizar su derecho a la atención médica sin represalias ni criminalización.