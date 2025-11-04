Llega la edición universitaria de Perú Hub Digital: el evento clave para quienes buscan líderar la transformación tecnológica en 2025
Unity Perú, junto al Colegio de Ingenieros del Perú, presenta el ‘Perú Hub Digital - Universitario: lidera el cambio’, un evento para acercar estudiantes y empresas tecnológicas.
Unity Perú, en colaboración con el Colegio de Ingenieros del Perú y la Asociación Peruana de Data Center, anunció la realización de la primera edición del ‘Perú Hub Digital - Universitario: lidera el cambio’, un evento que busca acercar a los estudiantes a las empresas del sector tecnológico.
El evento se realizará los días 14 y 15 de noviembre, de 9.00 a. m. a 5.00 p. m., en La Punta, Callao. La iniciativa tiene como objetivo fortalecer el ámbito educativo. Por ello, se convocó a estudiantes de diversas regiones del Perú, así como a docentes de distintas especialidades de ingeniería de universidades peruanas.
¿Qué actividades destacadas tendrá el evento Perú Hub Digital?
Con una agenda repleta de actividades, el evento busca ser un espacio de aprendizaje y conexión, donde se abordarán temas de inteligencia artificial y alta tecnología. Asimismo, ofrecerá oportunidades para que los estudiantes realicen sus prácticas tecnológicas.
En total, el ‘Perú Hub Digital’ contará con tres actividades principales. En primer lugar, se desarrollará una agenda académica dirigida a estudiantes universitarios, con la participación de expositores de renombre internacional, como Beatriz Boza (socia en EY – Gobierno Corporativo y Familias Empresarias), Ralph Guerra (exgerente general del Banco Compartamos), César Lepage (exgerente general del Banco de la Nación), José Carreón (gerente general de Encrypet | Security Intelligence), Marco Holguín (gerente de Data Center en Win Empresas) y Marcel Jeanneau, de Microsoft, entre otros. Estos expertos compartirán sus conocimientos sobre el impacto de la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico en la vida cotidiana y en el ámbito empresarial.
Por otro lado, se tiene previsto dos torneos de robótica donde se competirá en un torneo de fútbol y pruebas relacionadas con la IA. Estas actividades fomentarán el trabajo en equipo y la creatividad de los participantes.
¿De qué parte del Perú asistirán los estudiantes a la primera edición del ‘Perú Hub Digital - Universitario: lidera el cambio’?
Los estudiantes que asistirán a la primera edición de 'Perú Hub Digital - Universitario: lidera el cambio' tendrán cubiertos sus pasajes terrestres y aéreos de ida y vuelta, ya que la propia organización costeará todos los gastos del trayecto. Entre las provincias de donde provienen los participantes se puede destacar:
- Tacna
- Moquegua
- Arequipa
- Puno
- Juliaca
- Cusco
- Huancavelica
- Piura
- Cajamarca
- Chiclayo
La mayoría de los participantes del evento tecnológico cursan carreras universitarias vinculadas a distintas ramas de la ingeniería o afines, tales como:
- Ingeniería de sistemas
- Ingeniería mecatrónica
- Ingeniería informática
- Ingeniería de software
- Ingeniería electrónica
- Ingeniería telecomunicaciones
- Ciencia de la computación
- Ingeniería mecánica
- Ingeniería eléctrica
- Ingeniería biomédica
¿Qué son los hackatones y de qué tratan los torneos de robótica?
El término “hackatón” proviene de la combinación de las palabras “hacker” (persona con habilidades para programar y resolver problemas tecnológicos) y “maratón” (competencia intensa y de larga duración). Se trata de un evento colaborativo, generalmente de corta duración (entre 24 y 72 horas), en el que equipos multidisciplinarios —formados por programadores, diseñadores, ingenieros, emprendedores y otros especialistas— trabajan de manera conjunta para desarrollar soluciones innovadoras a una problemática específica.
De esta manera, el evento facilitará el acceso a formación tecnológica de alto nivel para estudiantes universitarios con recursos limitados en el Perú. Además, el ‘hackatón de ciberseguridad’ abordará soluciones frente a diversos riesgos, como el fraude financiero, el robo de identidad y la pérdida de fondos.
Como parte de las actividades prácticas, se organizarán dos hackatones: uno centrado en ciberseguridad y otro en innovación financiera tecnológica aplicada a la educación superior. Estas competencias permitirán a los estudiantes aplicar sus conocimientos en contextos reales y proponer soluciones innovadoras que los preparen para su futura inserción en el ámbito laboral.
¿Qué marcas estarán presentes?
Al llevarse a cabo entre 14 y 15 noviembre, también habrán marcas presentes que no se perderán la oportunidad de aportar su granito de arena en el evento tecnológico. Entre las marcas presentes más destacadas estarán:
- Palo Alto
- Panduit
- Siemens
- Schneider Electric
- Intel
- Ingram Micro
- CISCO NetAcademy
- Fibermax
- Mafort
- Global Fiber
- Multipacha
- Terabyte
- Aje
- Red Bull
- Colegio de Ingenieros
- ASHRAE
Inscripciones para participar en el evento 'Perú Hub Digital - Universitario: lidera el Cambio
La participación en el evento requiere inscripción previa y es totalmente gratuita. Las personas interesadas pueden registrarse a través del formulario virtual disponible en el siguiente enlace.
Hasta el momento, hay un total de 2.300 personas confirmadas: 1.500 provienen de distintas regiones del país y 800 son originarias de Lima. Esta distribución asegura una participación diversa y descentralizada.
Para obtener más información sobre el evento Perú Hub Digital Universitario puedes visitar su página web oficial. En ella se podrá encontrar detalles como la agenda, las actividades (hackatón, conversatorios, zonas interactivas), los patrocinadores y el formulario de inscripción.