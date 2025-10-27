HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el martes 28 de octubre

Los usuarios pueden reportar irregularidades en el servicio de agua al 317-8000 o consultar en la página web de Sedapal para obtener información actualizada sobre los trabajos en curso.

Estos distritos de Lima y Callao tendrán cortes de agua este 28 de octubre.
Estos distritos de Lima y Callao tendrán cortes de agua este 28 de octubre. | Foto: composición LR/IA

Este 28 de octubre, Sedapal realizará un corte de agua programado que afectará varios distritos de Lima. Esta interrupción en el suministro de agua es parte de las obras de mantenimiento de la empresa, que buscan garantizar la calidad del servicio. Los residentes de estas zonas deberán tomar precauciones para enfrentar la falta de agua durante el tiempo que dure el corte.

Aunque la interrupción del servicio será momentánea, existe la posibilidad de que se prolongue por varias horas. Por este motivo, Sedapal recomendó a los ciudadanos prepararse adecuadamente y revisar sus medios oficiales para obtener información precisa sobre los horarios y las zonas afectadas.

PUEDES VER: ¿Sin agua hoy? Consulta si tu distrito está afectado por corte del servicio en Lima y regiones

¿Cuáles son los distritos afectados por el corte de agua en Lima hoy martes 28 de octubre?

Chorrillos

  • Zona: Asociación A.R.I.A., Delicias de Villa Zona II, Asociación A.R.I.A., Delicias de Villa Zona III, Asociación A.R.I.A. Zona Dos (Ex-Ganadera), Asociación de Propietarios y Padres de Familia, Cercado
  • Horario: 5:00 a. m. - 9:00 p. m.

Chorrillos

  • Zona: Las Garzas de Villa, Asociación A.H. La Sagrada Familia, Asociación Delicias de Villa, Asociación Vivienda Municipal, Asociación A.R.I.A. Delicias de Villa Zona I
  • Horario: 5:00 a. m. - 9:00 p. m.

San Juan de Miraflores

  • Zona: Villa Solidaridad 2da etapa, San Antonio de Padua, Mártires de San Juan, 7 de julio, Rafael Belaúnde, Virgen de Guadalupe.
  • Horario: 8:00 a. m. - 8:00 p. m.

Villa María del Triunfo

  • Zona: Urb. Villa Jardín 1era etapa.
  • Horario: 8:00 a. m. - 8:00 p. m.

Callao

  • Zona: Urb. La Colonial, cuadras de Av. Óscar Benavides, Av. Faucett, Av. Conde Lemos, Av. Hipólito Unanue.
  • Horario: 10:00 a. m. - 8:00 p. m.

Carabayllo

  • Zona: Casa Huerta Villa Nazareth, Primavera, Villa Nazareth, Proy. Intg. Las Lomas Cruz del Norte, Autog. San Benito 8va etapa.
  • Horario: 12:00 p. m. - 8:00 p. m.

Carabayllo

  • Zona: Asociación Casa Huerta Villa Nazareth, cuadrante de Asociación Agrícola Pecuaria Villa Nazareth.
  • Horario: 12:00 p. m. - 8:00 p. m.

San Borja

  • Zona: Urb. La Merced, cuadrante de Av. José Gálvez Barrenechea, Jr. Claudio Galeno, Av. San Borja Sur, Jr. Alberto Barajas.
  • Horario: 12:00 a. m. - 11:00 p. m.
