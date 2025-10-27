Estos distritos de Lima y Callao tendrán cortes de agua este 28 de octubre. | Foto: composición LR/IA

Este 28 de octubre, Sedapal realizará un corte de agua programado que afectará varios distritos de Lima. Esta interrupción en el suministro de agua es parte de las obras de mantenimiento de la empresa, que buscan garantizar la calidad del servicio. Los residentes de estas zonas deberán tomar precauciones para enfrentar la falta de agua durante el tiempo que dure el corte.

Aunque la interrupción del servicio será momentánea, existe la posibilidad de que se prolongue por varias horas. Por este motivo, Sedapal recomendó a los ciudadanos prepararse adecuadamente y revisar sus medios oficiales para obtener información precisa sobre los horarios y las zonas afectadas.

¿Cuáles son los distritos afectados por el corte de agua en Lima hoy martes 28 de octubre?

Chorrillos

Zona: Asociación A.R.I.A., Delicias de Villa Zona II, Asociación A.R.I.A., Delicias de Villa Zona III, Asociación A.R.I.A. Zona Dos (Ex-Ganadera), Asociación de Propietarios y Padres de Familia, Cercado

Horario: 5:00 a. m. - 9:00 p. m.

Chorrillos

Zona: Las Garzas de Villa, Asociación A.H. La Sagrada Familia, Asociación Delicias de Villa, Asociación Vivienda Municipal, Asociación A.R.I.A. Delicias de Villa Zona I

Horario: 5:00 a. m. - 9:00 p. m.

San Juan de Miraflores

Zona: Villa Solidaridad 2da etapa, San Antonio de Padua, Mártires de San Juan, 7 de julio, Rafael Belaúnde, Virgen de Guadalupe.

Horario: 8:00 a. m. - 8:00 p. m.

Villa María del Triunfo

Zona: Urb. Villa Jardín 1era etapa.

Horario: 8:00 a. m. - 8:00 p. m.

Callao

Zona: Urb. La Colonial, cuadras de Av. Óscar Benavides, Av. Faucett, Av. Conde Lemos, Av. Hipólito Unanue.

Horario: 10:00 a. m. - 8:00 p. m.

Carabayllo

Zona: Casa Huerta Villa Nazareth, Primavera, Villa Nazareth, Proy. Intg. Las Lomas Cruz del Norte, Autog. San Benito 8va etapa.

Horario: 12:00 p. m. - 8:00 p. m.

Carabayllo

Zona: Asociación Casa Huerta Villa Nazareth, cuadrante de Asociación Agrícola Pecuaria Villa Nazareth.

Horario: 12:00 p. m. - 8:00 p. m.

